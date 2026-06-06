Gwiazdy błyszczą na kolejnym dniu festiwalu w Opolu 2026! Ich stylizacje POWALAJĄ

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Festiwal w Opolu 2026: jakie nagrody już przyznano?
Festiwal w Opolu rozpoczął się dokładnie 4 czerwca 2026 roku, a zakończy dokładnie 7 czerwca 2026. Przyznano już kilka nagród, odbyło się też kilka Jubileuszy jak Justyny Steczkowskiej czy Anny Wyszkoni.
Wyniki Debiutów:
- Nagrodę im. Anny Jantar (Karolinkę) za zajęcie pierwszego miejsca w głosowaniu jury w konkursie Debiuty otrzymała Karolina Charko.
- Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.
- Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP dla zespołu 21 Gram.
Wyniki SuperJedynek:
- Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;
- Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;
- Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;
- Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;
- Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";
- Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);
- Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;
- Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;
- Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;
- Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa.
Wyniki Premier:
- Nagroda publiczności i jury dla Sargisa.
- Nagroda za tekst od ZAIKS dla Dariusza Szlagora (Vix.N)
- Nagroda za muzykę dla Krzysztofa Iwaneczki.
Festiwal w Opolu 2026 - co nas czeka ostatniego dnia 7.06.2026?
Ostatni dzień to piękna muzyka i gesty. Festiwalowy dzień rozpocznie się od koncertu Lady Pank, który będzie świętował 45-lecie. Zaraz potem odbędzie się wielki koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej - "Kiedy mnie już nie będzie...". Wystąpią:
- Hanna Śleszyńska,
- Zbigniew Zamachowski,
- Alicja (Alicja Szemplińska),
- Maciej Musiałowski,
- Łukasz Zagrobelny,
- Katarzyna Żak,
- Piotr Polk,
- Natalia Szroeder,
- Kuba Badach,
- Igor Herbut,
- Katarzyna Dąbrowska,
- Ewa Błaszczyk,
- Maciej Zakościelny,
- Adam Nowak,
- Olga Bończyk,
- Dorota Miśkiewicz,
- Wiktor Zborowski.
Transmisja już od 20 w TVP1.
Opole 2026 - wielki jubileusz i kabareton 6.06.2026
Przedostatni dzień kultowego Festiwalu Krajowej Piosenki Polskiej 2026 w Opolu upłynie pod znakiem dwóch jubileuszy. Pierwszy dotyczy utworów napisanych przez Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak:
- Perfect & Łukasz Drapała,
- Natalia Kukulska,
- Kuba Badach,
- Krzysztof Cugowski & Zespół Mistrzów,
- Doda,
- Alicja Szemplińska,
- Mietek Szcześniak,
- Krystyna Prońko,
- Kamil Bednarek,
- Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz,
- Golden Life,
- Universe,
- Urszula,
- Olga Szomańska,
- Natalia Sikora,
- Janusz Radek,
- Maciej Balcar,
- Andrzej Rybiński,
- Halina Mlynkova,
- Michał Lech i
- Echomotion.
Druga część to jubileusz jednego z popularniejszych polskich kabaretów - Neonówki.