Gwiazdy błyszczą na kolejnym dniu festiwalu w Opolu 2026! Ich stylizacje POWALAJĄ

Festiwal w Opolu 2026: jakie nagrody już przyznano?

Festiwal w Opolu rozpoczął się dokładnie 4 czerwca 2026 roku, a zakończy dokładnie 7 czerwca 2026. Przyznano już kilka nagród, odbyło się też kilka Jubileuszy jak Justyny Steczkowskiej czy Anny Wyszkoni.

Wyniki Debiutów:

Nagrodę im. Anny Jantar (Karolinkę) za zajęcie pierwszego miejsca w głosowaniu jury w konkursie Debiuty otrzymała Karolina Charko.

Nagrodę Publiczności otrzymała Maja Oleśków.

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP dla zespołu 21 Gram.

Wyniki SuperJedynek:

Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;

Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;

Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;

Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;

Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";

Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);

Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;

Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;

Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;

Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa.

Wyniki Premier:

Nagroda publiczności i jury dla Sargisa.

Nagroda za tekst od ZAIKS dla Dariusza Szlagora (Vix.N)

Nagroda za muzykę dla Krzysztofa Iwaneczki.

Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026

Festiwal w Opolu 2026 - co nas czeka ostatniego dnia 7.06.2026?

Ostatni dzień to piękna muzyka i gesty. Festiwalowy dzień rozpocznie się od koncertu Lady Pank, który będzie świętował 45-lecie. Zaraz potem odbędzie się wielki koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej - "Kiedy mnie już nie będzie...". Wystąpią:

Hanna Śleszyńska,

Zbigniew Zamachowski,

Alicja (Alicja Szemplińska),

Maciej Musiałowski,

Łukasz Zagrobelny,

Katarzyna Żak,

Piotr Polk,

Natalia Szroeder,

Kuba Badach,

Igor Herbut,

Katarzyna Dąbrowska,

Ewa Błaszczyk,

Maciej Zakościelny,

Adam Nowak,

Olga Bończyk,

Dorota Miśkiewicz,

Wiktor Zborowski.

Transmisja już od 20 w TVP1.

Sonda Będziesz oglądać festiwal w Opolu? Na pewno! Jeszcze nie wiem Tylko jubileusz Lady Pank Nie w tym roku

Opole 2026 - wielki jubileusz i kabareton 6.06.2026

Przedostatni dzień kultowego Festiwalu Krajowej Piosenki Polskiej 2026 w Opolu upłynie pod znakiem dwóch jubileuszy. Pierwszy dotyczy utworów napisanych przez Bogdana Olewicza. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak:

Perfect & Łukasz Drapała,

Natalia Kukulska,

Kuba Badach,

Krzysztof Cugowski & Zespół Mistrzów,

Doda,

Alicja Szemplińska,

Mietek Szcześniak,

Krystyna Prońko,

Kamil Bednarek,

Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz,

Golden Life,

Universe,

Urszula,

Olga Szomańska,

Natalia Sikora,

Janusz Radek,

Maciej Balcar,

Andrzej Rybiński,

Halina Mlynkova,

Michał Lech i

Echomotion.

Druga część to jubileusz jednego z popularniejszych polskich kabaretów - Neonówki.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda przedostatni dzień festiwalu w Opolu!