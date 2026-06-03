Opole odda hołd człowiekowi, który stworzył największe polskie hity

Są piosenki, które zna się od pierwszych słów. Wystarczy usłyszeć "Było nas trzech, w każdym z nas inna krew…", a tysiące ludzi zaczynają śpiewać razem. Niewiele osób pamięta jednak, że za tekstem legendarnej "Autobiografii" stoi właśnie Bogdan Olewicz. To on przez lata pisał słowa do największych hitów polskiej muzyki. Jego teksty śpiewali najwięksi artyści, a stworzone przez niego przeboje stały się częścią historii polskiej kultury. Teraz przyszedł moment, by to jemu oddać hołd.

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Tego wieczoru popłyną łzy! Opole uczci autora największych przebojów

6 czerwca 2026 roku opolski amfiteatr zamieni się w miejsce pełne wzruszeń, wspomnień i wielkich emocji. Specjalny koncert "Autobiografia" będzie muzycznym prezentem z okazji 80. urodzin Bogdana Olewicza.

Na scenie zabrzmią utwory, które od lat nucą miliony Polaków. Publiczność usłyszy między innymi "Nie płacz Ewka", "Niewiele ci mogę dać", "Kołysankę dla nieznajomej" czy oczywiście kultową "Autobiografię".

To jednak dopiero początek atrakcji. Organizatorzy postawili na prawdziwą armię gwiazd. W jubileuszowym koncercie wystąpią między innymi Doda, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, Urszula, Kamil Bednarek, Mietek Szcześniak, Alicja Majewska, Halina Mlynkova oraz wielu innych artystów.

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Ogromne emocje wzbudza także występ zespołu Perfect wraz z Łukaszem Drapałą. Fani już teraz nie mają wątpliwości, że wykonanie "Autobiografii" będzie jednym z najmocniejszych momentów całego festiwalu.

Bogdan Olewicz to jednak nie tylko Perfect. To także autor słów do takich przebojów jak "Jesteś lekiem na całe zło", "Tylko mnie poproś do tańca", "Wielka miłość" czy "Pamiętam ciebie z dawnych lat". Trudno znaleźć drugiego twórcę, którego dorobek tak mocno wpłynął na kilka pokoleń słuchaczy.

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