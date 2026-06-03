Justyna Steczkowska w Opolu kiedyś i dziś. Tak artystka wyglądała na festiwalu ponad 30 lat temu!

Justyna Steczkowska wraca do Opola. Artystka, której imię to niewątpliwie Gaja, ponownie zaśpiewa na deskach kultowego amfiteatru w ramach LXIII Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Z tej okazji przypominamy, jak gwiazda wyglądała na tej scenie w minionych latach, w tym także na samym początku swojej zawodowej drogi w latach 90.

Justyna Steczkowska wraca do Opola. Pierwszy występ na festiwalu po Eurowizji

Po kilkuletniej przerwie wykonawczyni "Gai" ponownie zaśpiewa dla opolskiej publiczności. W ubiegłym roku nie brakowało kontrowersji, gdy Justyna Steczkowska nie kryła swojego rozczarowania brakiem zaproszenia na KFPP po znakomitym występie na Eurowizji. Teraz jednak gwiazda powraca w wielkim stylu - z recitalem na 30-lecie swojej kariery. Steczkowska zaśpiewa w Opolu już w piątek, 5 czerwca, po koncercie "Premiery".

Hołdy dla Demarczyk, duet z Jarocką, przemiana w blondynkę. Tak wyglądały występy artystki w Opolu

Przy okazji powrotu Justyny Steczkowskiej na prestiżowy festiwal przypominamy jej wieloletnie zaangażowanie w to wydarzenie. Artystki nie brakowało na wielu edycjach, podczas których prezentowała się ona w zupełnie różnych wydaniach, w tym jako blondynka. Wielu fanów z pewnością pamięta hołdy złożone twórczości legendy Opola, Ewy Demarczyk. W 2011 roku Justyna Steczkowska wykonała "Karuzelę z Madonnami", a dekadę później - po śmierci artystki - "Grande Valse Brillante". Na koncie ma też wiele opolskich duetów, chociażby ten z Ireną Jarocką w roku 2008. Zdjęcia piosenkarki w Opolu na przestrzeni lat znajdziecie w przygotowanej przez nas galerii.

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Justyna Steczkowska - "nie zgubmy tej perły". Wygrała Opole ponad 30 lat temu

Warto też przypomnieć, że pierwszy występ piosenkarki w Opolu nastąpił po wygranej w programie "Szansa na Sukces". W 1994 roku Justyna Steczkowska zwyciężyła również koncert "Debiuty", podczas którego szefowa jury - Irena Santor - wypowiedziała pamiętne słowa "Nie zgubmy tej perły". Od tamtej pory wykonawczyni "Dziewczyny szamana" czy "Grawitacji" wielokrotnie wracała na deski opolskiego amfiteatru, odbierając też SuperJedynkę. Przy okazji jej powrotu na Eurowizję, na której zaśpiewała też w 1995 roku, w sieci pojawiły się archiwalne nagrania z Opola, w tym to z wykonania piosenki "Moja intymność" tuż po pierwszym występie na Eurowizji. Znajdziecie je również w naszej galerii.

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