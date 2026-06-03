Piękny gest! Magda Umer zostanie uhonorowana w Opolu pół roku po śmierci. Znane są szczegóły

Magda Umer odeszła na zawsze

Magda Umer, jedna z wybitniejszych postaci polskiej piosenki literackiej, reżyserka, dziennikarka i autorka niezapomnianych recitali, zmarła 12 grudnia 2025 roku. Miała 76 lat. Jak ujawnili jej synowie, artystka od miesięcy zmagała się z ciężką chorobą nowotworową, o której wiedziało jedynie najbliższe grono rodziny i przyjaciół. Dramatyczne szczegóły ostatnich miesięcy życia gwiazdy wyszły na jaw po jej śmierci.

W lipcu usłyszała diagnozę o guzie, a miesiąc później lekarze potwierdzili, że nowotwór jest złośliwy. We wrześniu przeszła operację i przez chwilę wydawało się, że wraca do sił. Niestety w kolejnych tygodniach pojawiły się poważne komplikacje. Mimo cierpienia do końca interesowała się rodziną, wnukami i pracą. Nie traciła też charakterystycznego dla siebie dystansu oraz wrażliwości.

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Pogrzeb Magdy Umer

Dokładnie tydzień po śmierci, 19 grudnia, odbyło się ostatnie pożegnanie artystki. Uroczystości rozpoczęły się rano. Na pogrzeb przybyli najbliżsi, przyjaciele oraz liczni przedstawiciele świata kultury. Wśród żegnających Magdę Umer znaleźli się m.in. Emilia Krakowska, Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała. Wszyscy podkreślali, że odchodzi osoba wyjątkowa - ciepła, mądra i obdarzona niezwykłą wrażliwością.

Śmierć Magdy Umer poruszyła tysiące Polaków. Przez dekady jej głos i interpretacje utworów Agnieszki Osieckiej czy Jeremiego Przybory towarzyszyły kolejnym pokoleniom słuchaczy. Choć artystka odeszła, pozostawiła po sobie ogromny dorobek i wspomnienia, które na długo pozostaną w sercach fanów. Jej twórczość zostanie uhonorowana niemal dokładnie sześć miesięcy po śmierci gwiazdy!

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Hołd w Opolu

4 czerwca rusza 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a 7 czerwca, ostatniego dnia imprezy, widzowie oraz publiczność zgromadzona w amfiteatrze usłyszą piosenki, które śpiewała Magda Umer. Podczas koncertu "Kiedy mnie już nie będzie…" zostanie uhonorowana nie tylko zmarła w zeszłym roku pieśniarka, ale też Agnieszka Osiecka, która w październiku świętowałaby 90. urodziny.

Umer przez wiele lat była związana z festiwalem w Opolu. Jak informują organizatorzy, w 1997 roku wyreżyserowała koncert "Zielono mi" przygotowany w hołdzie Agnieszce Osieckiej podczas 34. KFPP w Opolu, a w 2015 roku zrealizowała i poprowadziła koncert "Scenki i obscenki, czyli Jeremiego Przybory piosenki" w ramach 52. KFPP. Wówczas, 11 lat temu, otrzymała również Grand Prix za "całokształt opolski".

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