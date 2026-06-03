Festiwal w Opolu wybrzmi także rockiem - a nawet metalem! Lady Pank to dopiero początek!

Przed nami 63. już edycja jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej muzyki. Mowa oczywiście o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jego historia rozpoczęła się w 1963 roku i już wtedy dzięki niemu szerzej zauważona została jedna z najsłynniejszych artystek polskiej sceny - Ewa Demarczyk.

Oczywiście festiwal w Opolu od dawna już ma ścisłe związki z muzyką rockową. Przez te ponad sześć dekady występowały na niej największe ikony tego brzmienia w Polsce, by wymienić m.in. Budkę Suflera, Skaldów, Czerwone Gitary, Karin Stanek, Bajm, Lombard, Perfect, Ryśka Riedla z grupy Dżem czy w końcu zespół Maanam. Uznaje się, że to właśnie pokaz formacji z niezapomnianą Korą na czele z 1980 roku na dobre rozpoczął jej drogę na szczyt.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Festiwal w Opolu 25 lat temu: Markowski z gołą klatą, Wiśniewski z gołym brzuchem i ponętna Shazza. A Kozidrak? Nie do poznania:

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Kto ze świata rocka i metalu wystąpi na 63. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu?

Kogo tym razem, kto jest dużo bardziej kojarzony ze światem rockowych - a nawet metalowych - brzmień zobaczymy i posłuchamy w Opolu?

Już w czwartek 4 czerwca w konkursie "Debiuty" zaprezentuje się wokalista i gitarzysta Jacko Brango, który w ubiegłym roku wydał album o znaczącym tytule Za dużo gitar. Jako zwyciężczyni "Szansy na Sukces" w Opolu wystąpi także Maja Oleśków -wokalistka rockowo-metalowego zespołu Szczyle z Kamiennej Góry. 21 Gram natomiast to polska grupa, poruszająca się w klimatach funkowo-rockowych, soulowych i popowych. Debiuty zostaną wyemitowane o godzinie 20:00.

Tego samego dnia odbędą się także "Superjedynki". To w ich ramach na scenie pojawią się m.in. Dżem, Renata Przemyk, Luxtorpeda czy Nocny Kochanek - jeden z najbardziej znanych zespołów współczesnej polskiej sceny metalowej. Koncert rozpocznie się o godzinie 22:35.

Lady Pank z jubileuszem na festiwalu w Opolu!

Jedną z gwiazd niedzielnego wieczoru festiwalu w Opolu jest także prawdziwa legenda polskiego rocka. Zespół Lady Pank pojawi się w tym szczególnym miejscu 7 czerwca z koncertem z okazji swojego 45-lecia. Jego emisja będzie miała miejsce o godzinie 20:00 i potrwa około półtorej godziny.

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