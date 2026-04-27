Kim jest Maja Oleśków? Zwyciężczyni „Szansy na sukces” chce podbić metalowe sceny. Tak 16-latka wygląda bez wielkiej fryzury

16-latka z… metalową duszą pochodzi z Kamiennej Góry

Maja pochodzi z Kamiennej Góry i – choć dopiero zaczyna swoją drogę – już ma jasno określony kierunek. Na co dzień jest wokalistką w rockowo-metalowym zespole Szczyle, z którym występuje na wielu imprezach i koncertach. To właśnie tam szlifuje swój charakterystyczny styl – mocny, bezkompromisowy i pełen energii. I choć w telewizyjnym show musiała odnaleźć się w zupełnie innych klimatach, to właśnie rockowa dusza wyróżniła ją na tle konkurencji.

Pierwsze sukcesy i artystyczna dusza Mai Oleśków

Zanim trafiła do „Szansy na sukces”, rozwijała się jako solistka, zdobywając wyróżnienia w konkursach wokalnych. Muzyka od zawsze była jej największą pasją, ale nie jedyną formą ekspresji. Maja zajmuje się także wypalaniem w drewnie oraz malowaniem po ubraniach, co pokazuje jej artystyczną wrażliwość i potrzebę tworzenia. To właśnie te elementy budują jej unikalną tożsamość – nie tylko jako wokalistki, ale też młodej artystki.

Jej cele są jasno określone. Maja chce występować na największych scenach i grać na metalowych festiwalach, które od lat przyciągają tysiące fanów cięższego brzmienia. Udział w "Szansie na sukces" potraktowała jako krok w tym kierunku – możliwość rozwoju, zdobycia doświadczenia i dotarcia do szerszej publiczności.

Finał, który wszystko zmienił

W finałowym odcinku pokazała, że potrafi połączyć swoją rockową energię z telewizyjną wrażliwością. Wystąpiła w duecie z zespołem Enej, a w części solowej sięgnęła po utwór "Miód" Natalii Przybysz. Zamiast delikatnej interpretacji postawiła na własny styl – mocny i zdecydowany. Z łagodnego numeru zrobiła niemal rockowy kawałek, co wyraźnie wyróżniło ją na tle konkurencji.

Jej sceniczny wizerunek był równie wyrazisty jak głos. Na finał postawiła na styl inspirowany klimatem lat 80. – z mocnym, rockowym charakterem. Leopardowa koszula, skórzane spodnie, ciężki pasek z dużą klamrą i łańcuchami oraz ćwieki i bransolety stworzyły spójną, odważną stylizację. Do tego natapirowana fryzura i mocny makijaż, które przywoływały skojarzenia z ikonami rocka i metalu. To nie był przypadek – Maja od początku do końca pozostała sobą. Jej wizerunek idealnie współgrał z tym, co pokazała na scenie.

Teraz czas na Opole. Maja wystąpi w "Debiutach"

Zwycięstwo w programie daje jej przepustkę do koncertu "Debiuty" podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To właśnie tam zaczynało wielu artystów, którzy dziś są gwiazdami. Maja Oleśków już pokazała, że ma charakter, pomysł na siebie i odwagę, by iść własną drogą. Jeśli utrzyma ten kierunek, może być jedną z tych artystek, o których dopiero zaczniemy słyszeć.

