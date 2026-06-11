Egurrola pokazał prywatne kadry! Carmen przyciąga uwagę fanów

Sezon urlopowy w show-biznesie ruszył pełną parą, a gwiazdy chętnie pokazują swoje wyjazdy i rodzinne kadry z ciepłych krajów. Wśród nich znalazł się także Agustin Egurrola, który postawił na wypoczynek z najbliższymi i egzotyczny kierunek podróży. Znany choreograf, juror i twórca popularnych projektów tanecznych, rzadko dzieli się prywatnymi momentami, dlatego jego najnowsza publikacja szybko wzbudziła spore zainteresowanie wśród fanów. Tym razem jednak zrobił wyjątek i pokazał coś więcej niż tylko wakacyjne krajobrazy.

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Internauci w szoku! Tak dziś wygląda córka Agustina Egurroli

Na opublikowanym zdjęciu Egurrola pozuje razem z żoną Dianą, młodszym synem oraz córką Carmen, która z roku na rok coraz bardziej przyciąga uwagę internautów. Nastolatka ma już 17 lat i coraz śmielej wchodzi w dorosłość, co wyraźnie widać na najnowszych kadrach.

Rodzinny wyjazd został przez choreografa opisany jako czas pełnego relaksu i odpoczynku od codziennego tempa życia. Jak podkreślił, był to moment bez pośpiechu, pracy i telefonu, a jedynie z najbliższymi osobami.

Nie da się jednak ukryć, że to właśnie Carmen stała się największą "gwiazdą" rodzinnej fotografii. Internauci natychmiast zaczęli komentować, jak bardzo zmieniła się córka Egurroli i jak dojrzale wygląda na tle wakacyjnego kadru.

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Nastolatka od lat interesuje się tańcem i coraz poważniej rozwija swoją pasję. Wychowana w artystycznym środowisku, ma naturalny kontakt ze sceną i ruchem, co wielu fanów dostrzega w jej publicznych wystąpieniach i zdjęciach.

Sam Egurrola wielokrotnie podkreślał, że nie zamierza narzucać córce swojej drogi zawodowej. W wywiadach zaznacza, że najważniejsze jest dla niego, by Carmen mogła rozwijać się w tym, co sprawia jej radość, niezależnie od tego, czy będzie to taniec, czy zupełnie inna ścieżka.

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Zobacz naszą galerię: Internauci w szoku! Tak dziś wygląda córka Agustina Egurroli

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