Agustin Egurrola ocenił szanse Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Ma dla niej radę

Agustin Egurrola o występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Agustin Egurrola ma na swoim koncie bogate doświadczenie związane z Konkursem Piosenki Eurowizji. Jako ceniony choreograf przygotowywał układy taneczne dla wielu polskich artystów, w tym dla Krystiana Ochmana w 2022 roku. W wywiadzie przeprowadzonym przez Adriana Rybaka dla Radia ESKA opowiedział, co sądzi o możliwościach Alicji Szemplińskiej w nadchodzącej edycji.

Eurowizja 2026. Jakie szanse ma utwór "Pray" Alicji Szemplińskiej?

Zbliżający się Konkurs Piosenki Eurowizji, organizowany w tym roku w Wiedniu, będzie miejscem występu Alicji Szemplińskiej. Wokalistka zaprezentuje utwór pod tytułem "Pray", który odbiega od typowych eurowizyjnych standardów. Z tego powodu zapytaliśmy Agustina Egurrolę, czy uważa, że kompozycja ta ma szansę odnieść sukces i podbić serca europejskiej publiczności.

"Ten konkurs moim zdaniem jest nieprzewidywalny. Oczywiście są różne zakłady bukmacherskie, wypowiadają się wszyscy eksperci, ale tak naprawdę bardzo trudno powiedzieć, jaka piosenka w tym roku wygra. Już tyle razy próbowałem obstawiać, tyle razy próbowałem wskazywać faworyta. Po pewnym czasie po prostu odpuszczasz. I uważam, że każdy uczestnik powinien po prostu cieszyć się, że jest na tym największym święcie piosenki na świecie" - odpowiedział.

Odnosząc się do samego występu polskiej reprezentantki, Egurrola zdradził, że uważnie śledził przebieg preselekcji. Zdecydował się również przekazać Alicji Szemplińskiej ważną radę, która może okazać się pomocna w przygotowaniach do konkursu.

"Widziałem występ na tych preselekcjach [...]. Ja uważam, że Alicja już dawno powinna jechać na Eurowizję. Jest w dobrych rękach, jeżeli chodzi o reżyserię i choreografię. Trzymam za nią kciuki, ale to jest bardzo trudny konkurs i chciałbym, żeby cieszyła się, że tam jest, a nie myślała o miejscu [które zajmie - przyp. red.]".

Wspomnienia Agustina Egurroli z Eurowizji. Kto był jego faworytem?

Biorąc pod uwagę wieloletnie zaangażowanie Agustina Egurroli w projekty eurowizyjne, poruszyliśmy również kwestię jego dotychczasowych współprac. Zapytaliśmy, czy wśród polskich reprezentantów, z którymi pracował nad choreografią, ma swojego szczególnego faworyta.

"Każda moja odpowiedź nie będzie dyplomatyczna. Ja chcę tylko powiedzieć, że zawsze występ polskiego reprezentanta jest ogromnym dla mnie przeżyciem. Zawsze trzymam kciuki, bo znam ten konkurs od kulis, od podszewki. Wiem, jak tam jest niezwykle trudno. Jak strasznie dużo hejtu też jest wokół tego konkursu. Dlatego zawsze mówię, żeby cieszyć się, wspierać i skupić się na muzyce, a nie na tym, a nie na miejscu [które się zajmie]" - skwitował.

Przygotowania Alicji Szemplińskiej do Eurowizji pod okiem Ewy Chodakowskiej

