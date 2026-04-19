Magdalena Boczarska zszokowała w nowym duecie. Widzowie zniesmaczeni występem

Magdalena Boczarska w nowym duecie w "Tańcu z Gwiazdami"

Najnowsza odsłona siódmego odcinka "Tańca z Gwiazdami" przyniosła nieoczekiwane roszady, które mocno zaskoczyły publiczność. Producenci zdecydowali się na odważny krok i zarządzili zamianę partnerów tanecznych, tworząc zupełnie świeże zestawienia na parkiecie. W wyniku tych zmian Magdalena Boczarska, dotychczas występująca z Jackiem Jeschke, połączyła siły z Michałem Bartkiewiczem, na co dzień partnerującym Paulinie Gałązce. Ich wspólny debiut w rytmach broadway jazzu okazał się niezwykle namiętnym widowiskiem, które natychmiast skradło serca sędziów.

30

Występ Boczarskiej i Bartkiewicza zniesmaczył widzów

Gorący układ Magdaleny Boczarskiej i Michała Bartkiewicza zagwarantował im maksymalną notę 40 punktów, jednak przed telewizorami wywołał prawdziwą burzę. Opinie oglądających okazały się skrajnie różne. Z jednej strony posypały się komplementy dla sensualności i perfekcji wykonania, a niektórzy okrzyknęli ten pokaz jednym z najlepszych w dziejach programu. Z drugiej strony w internecie szybko pojawiły się głosy oskarżające parę o przekroczenie granic dobrego smaku. Część odbiorców uznała, że choreografia była zbyt wyuzdana, balansując na krawędzi telewizyjnego skandalu.

"A dla mnie to było niesmaczne. Kolejny taniec, w którym Magda jest przesueksualizowana, jakby miała tylko tę jedną kartę do gry, szkoda, że nie da się poznać z innej strony".

"Co to ma wspólnego z tańcem bardziej tani pornol z tego wyszedł" - czytamy w komentarzach.

Nowe pary w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Decyzja produkcji o wymianie partnerów sprawiła, że w siódmym odcinku show zobaczyliśmy całkowicie nowe konfiguracje na parkiecie. Układ duetów wyglądał następująco:

Daria Syta i Sebastian Fabijański,

Jacek Jeschke u boku Pauliny Gałązki,

Julia Suryś trenująca z Kacprem "Jasperem" Porębskim,

Hanna Żudziewicz prowadząca Piotra Kędzierskiego,

Magdalena Tarnowska w parze z Gamou Fallem,

Michał Bartkiewicz z Magdaleną Boczarską.

Dodatkowym wyzwaniem dla uczestników były występy w trzyosobowych składach. Oznaczało to konieczność opanowania przez celebrytów dwóch różnych układów, podczas gdy profesjonalni tancerze musieli przygotować aż trzy choreografie.

