Tragiczny wypadek śmigłowca, nie żyje siatkarz. Taka była przyczyna wypadku?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-05 16:05

Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. W wypadku zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były zawodnik drużyny siatkarskiej CHKS Chełm. Śledczy przekazali najnowsze ustalenia w sprawie tego tragicznego lotu, w tym prawdopodobną przyczynę wypadku.

Katastrofa śmigłowca w Boże Ciało. Wiemy, kim była ofiara. Wyniósł się aż do nieba

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Autor: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie/ Materiały prasowe
Katastrofa śmigłowca w Boże Ciało. Wiemy, kim była ofiara. Wyniósł się aż do nieba
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Nowe fakty od śledczych. Trwa dochodzenie w sprawie katastrofy śmigłowca i śmierci Błażeja Czarneckiego

Nowosądecka Prokuratura Okręgowa opublikowała kolejne szczegóły na temat katastrofy śmigłowca w powiecie limanowskim. W Boże Ciało zginął w niej 30-letni Błażej Czarnecki, były gracz siatkarskiego zespołu CHKS Chełm. Sprawą zajmuje się limanowska Prokuratura Rejonowa.

"Z uwagi na bardzo trudne warunki terenowe oględziny miejsca zdarzenia trwały kilkanaście godzin" - podkreśla rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Jak dodaje, pilot leciał z Węgier, a jego maszyna nie była wyposażona w czarną skrzynkę. "Z dotychczasowych ustaleń wynika, że śmigłowiec wykonywał lot o charakterze komercyjnym i wracał z terytorium Węgier. Był zgłoszony do właściwych służb ruchu lotniczego, a pilot posiadał wymagane licencje i uprawnienia do wykonywania lotów tego rodzaju".

"Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata orientacji przez pilota, spowodowana panującymi warunkami atmosferycznymi"

Co doprowadziło do tej tragedii? Wstępne ustalenia prokuratury wskazują na to, że kluczowym czynnikiem mogły być niesprzyjające warunki pogodowe, które doprowadziły do utraty orientacji.  "Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata orientacji przez pilota, spowodowana panującymi warunkami atmosferycznymi, znacznym zamgleniem oraz porą nocną. Do zaistnienia wypadku mogła przyczynić się również duża prędkość śmigłowca". Jak podkreślają śledczy, to dopiero wstępna ocena i ostateczne wnioski z dochodzenia mogą być inne. Teraz wrak maszyny trafi do badań. Sekcja zwłok ofiary wypadku zostanie przeprowadzona w poniedziałek, 8 czerwca w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.

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