Opole 2026. Jak głosować podczas koncertu "Premiery"? Widzowie przyznają ważną nagrodę na festiwalu

Kto wróci do domu z nagrodami po koncercie "Premiery"? O tym przekonamy się już 5 czerwca wieczorem, gdy głosy odda zarówno jury, jak i widownia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Udział bierze dziesięć muzycznych propozycji, a oto dokładne zasady.

Ruszył festiwal w Opolu. Oto, co przed nami

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 4 czerwca od koncertu "Debiuty". Zwyciężczynią prestiżowego konkursu, głosami jurorów, została Karolina Charko. To właśnie ona z utworem "Hamak" najbardziej urzekła opolską komisję i odebrała kultową Karolinkę, czyli Nagrodę im. Anny Jantar. Drugie miejsce zajęła zwyciężczyni "Szansy na Sukces", Maja Oleśków, z utworem "Jeszcze raz". Do niej trafiła Nagroda Publiczności.

Po "Debiutach" artyści złożyli hołd zmarłym przez minione miesiące artystom, a recital z okazji 30-lecia kariery zagrała Ania Wyszkoni. Do tego odbyło się rozdanie SuperJedynek, w tym tę specjalną nagrodę odebrała Alicja Szemplińska za sukces na Eurowizji 2026.

Co przed nami? Oprócz "Premier" - także koncert poświęcony hip-hopowi, recital Justyny Steczkowskiej kabareton, jubileusze Bogdana Olewicza i Lady Pank oraz upamiętnienie twórczości Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer.

Premiery w Opolu - jak głosować? Takie nagrody czekają na artystów

Głosowanie telewidzów rozpocznie się wraz z początkiem koncertu "Debiuty" o 20:00. Na scenie kultowego amfiteatru w Opolu zaprezentuje się łącznie dziesięcioro uczestników. Aby ich wesprzeć, należy wpisać przypisany im numer od 1 do 10 w wiadomości SMS i wysłać ją pod numer 7430. Szczegółowy regulamin tego głosowania Telewizja Polska udostępniła na swojej stronie internetowej. Z jednego numeru można oddać maksymalnie 20 głosów, koszt jednego wynosi 4,92 złotych z VAT.

Zwycięzca głosowania widzów otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych od TVP. Z kolei faworyt komisji jurorskiej zdobędzie 35 tysięcy złotych od Miasta Opole.

31

KFPP w Opolu - "Premiery" - lista uczestników

Sonda Lubisz festiwal w Opolu? Tak Nie przepadam Nie mam zdania