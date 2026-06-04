Kim jest Maciej Skiba z festiwalu w Opolu? Karierę zaczynał w "Top Model"

Kim jest Maciej Skiba? Z wybiegu na muzyczną scenę

Pochodzący z Koszalina, a obecnie stacjonujący w Warszawie artysta Maciej Skiba umiejętnie łączy świat mody z wokalną pasją. Ten mierzący niemal dwa metry, bo dokładnie 196 cm wzrostu wokalista, wychowywał się w dużej rodzinie, będąc najmłodszym z pięciorga rodzeństwa. Przełomem w jego rozpoznawalności był rok 2022, kiedy to wziął udział w jedenastej edycji popularnego formatu telewizyjnego "Top Model". Mimo że miał okazję pracować na włoskich wybiegach, ostatecznie postawił wszystko na jedną kartę i w pełni oddał się tworzeniu muzyki. Swoją obecność w branży zaznaczał najpierw, dzieląc się coverami na platformach TikTok oraz Instagram. Rok 2024 przyniósł mu oficjalny debiut w postaci autorskiego singla "Tak widzę nas (za 20 lat)". Niedługo po nim wypuścił utwór "Tam czeka mnie dom", który błyskawicznie stał się wiralowym hitem w mediach społecznościowych. Z kolei jego następne muzyczne wydawnictwo, kompozycja "Chcę ciebie częściej", to jak na razie największe osiągnięcie w jego dotychczasowym dorobku.

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Festiwal Opole 2026. Z kim Maciej Skiba zmierzy się w konkursie Premier?

Piosenka "Wołam" to konkursowa propozycja, z którą artysta spróbuje swoich sił na opolskiej scenie w 2026 roku, licząc na statuetki od oceniających ekspertów i festiwalowej widowni. W plebiscycie Premier wezmą udział znani artyści. Poza Maciejem Skibą na scenie wystąpią następujący wokaliści i zespoły:

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska z utworem "Fale"

Darya oraz Sebastian Fabijański śpiewający "Nieidealną"

Krzysztof Iwaneczko wykonujący kompozycję "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy z piosenką "Twoje oczy"

Sargis prezentujący utwór "Ziemia"

Kuba Szmajkowski w propozycji "Porto"

Vix.N z singlem "Stara dusza"

Michał Wiśniewski śpiewający "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk z kawałkiem "Halo Houston"