Sargis zawalczy w konkursie Premier w Opolu. Urodził się w dalekim kraju!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-04 16:10

Sargis znalazł się wśród gwiazd nadchodzącego festiwalu w Opolu i zaprezentuje się w konkursie Premier. O prestiżowe statuetki powalczy, wykonując utwór "Ziemia". Widzowie z pewnością mogą go kojarzyć, ponieważ w przeszłości triumfował już w konkursie Debiutów. Artysta wielokrotnie brał też udział w znanych formatach telewizyjnych. Jakie informacje o nim warto znać?

Kim jest Sargis Davtyan z festiwalu w Opolu 2026?

Pod pseudonimem Sargis ukrywa się Sargis Davtyan. To pochodzący z Armenii wokalista, który jako dwulatek razem z bliskimi osiedlił się w Polsce, gdzie dorastał i szlifował swoje muzyczne umiejętności. Szeroka publiczność usłyszała o nim za sprawą występów w "Szansie na sukces", jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił po wygranej w konkursie Debiutów podczas 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zaśpiewał piosenkę "Powiedz". Jego umiejętności wokalne chwaliły takie gwiazdy, jak Edyta Górniak i Natalia Kukulska, zapraszając go do wspólnych muzycznych projektów. Davtyan chętnie akcentuje swoje ormiańskie pochodzenie, często jeździ do ojczyzny i podkreśla ogromne przywiązanie do narodowych tradycji. Jego obecnymi planami są przede wszystkim sukcesy na polskiej scenie, nagranie autorskiej płyty oraz start w Konkursie Piosenki Eurowizji.

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Wywiad Sargis | Wywiady ESKA

Konkurs Premiery na Opolu 2026

Utwór "Ziemia" to jedna z kompozycji, która w ramach festiwalu w Opolu 2026 będzie ubiegać się o uznanie zarówno jurorów, jak i widzów w konkursie Premier. Konkurencję dla Sargisa w tym zmaganiu stanowić będą inni utalentowani artyści:

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy i Patrycja Markowska z utworem "Fale"
  • Darya i Sebastian Fabijański w piosence "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko śpiewający "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy z kawałkiem "Twoje oczy"
  • Maciej Skiba z utworem "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski śpiewający "Porto"
  • Vix.N z piosenką "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski w utworze "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk śpiewający "Halo Houston"
Sargis
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