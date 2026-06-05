Laureatka Debiutów w Opolu bez scenicznego wizerunku. Tak naprawdę wygląda Maja Oleśków

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-05 13:47

Maja Oleśków w miniony weekend podbiła serca widzów konkursu Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu 2026, zgarniając prestiżową nagrodę publiczności. Zaledwie 16-letnia artystka zaskoczyła nie tylko potężnym wokalem, ale i wyrazistą, rockową stylizacją z charakterystyczną fryzurą. Sprawdziliśmy, jak nastoletnia wokalistka prezentuje się poza sceną.

Maja Oleśków oczarowała widzów w Opolu

Maja Oleśków bez wątpienia stała się najjaśniejszym punktem tegorocznego koncertu Debiuty na opolskim festiwalu. Mimo że nie zdobyła nagrody jury, czyli tradycyjnej Karolinki, to jej występ spotkał się z największym uznaniem głosujących widzów. 16-letnia piosenkarka odebrała statuetkę od publiczności, która przez wielu ekspertów uznawana jest za bardziej wartościowe wyróżnienie, ponieważ to właśnie fani decydują o późniejszym sukcesie artystów. Oleśków przykuła uwagę nie tylko kompozycją „Jeszcze raz", ale również mrocznym i odważnym wyglądem. Nastolatka zaprezentowała się w czarnej kreacji ozdobionej piórami, z wyrazistym makijażem podkreślonym czerwoną szminką oraz mocno natapirowaną fryzurą. W sieci błyskawicznie pojawiły się głosy, że młoda gwiazda przypomina legendarną Korę w młodości, co skłoniło wielu do poszukiwań jej naturalnych fotografii.

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Jak na co dzień wygląda Maja Oleśków?

Utalentowana szesnastolatka koncertuje już od dłuższego czasu, jednak ten drapieżny wizerunek zaprezentowany w amfiteatrze to stosunkowo nowa koncepcja. Przed festiwalowym występem artystka pokazywała się w znacznie skromniejszym i naturalnym wydaniu. Aby zobaczyć, jak zdobywczyni nagrody publiczności wygląda w codziennych stylizacjach, wystarczy zapoznać się ze zdjęciami dostępnymi w galerii dołączonej do artykułu.

Maja Oleśków
Galeria zdjęć 25

Poznajcie bliżej Maję Oleśków

Utalentowana szesnastolatka na co dzień mieszka w Kamiennej Górze. Wokalistka spełnia się artystycznie w rockowo-metalowej formacji Szczyle, biorąc udział w licznych wydarzeniach muzycznych. Do tej pory z sukcesami startowała w konkursach wokalnych jako solistka. Choć śpiew to jej największa życiowa pasja, w wolnym czasie zajmuje się również wypalaniem w drewnie oraz ręcznym malowaniem odzieży. Ambicją młodej artystki jest granie koncertów na potężnych scenach podczas imprez metalowych. Bilet do Opola zapewniło jej wcześniejsze zwycięstwo w popularnym programie „Szansa na sukces".

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