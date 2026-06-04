Nietypowa kreacja Dody w Opolu 2026. Sukienka jak u "panny młodej", ale z horroru?

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu - co wiadomo?

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to absolutny fundament polskiej sceny muzycznej, którego historia rozpoczęła się w 1963 roku. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli dziennikarze radiowej Trójki, Jerzy Grygolunas i Mateusz Święcicki, a ich pomysł z entuzjazmem poparł legendarny gospodarz miasta, Karol Musioł.

Specjalnie na tę okazję, w ogromnym pośpiechu, wybudowano słynny Amfiteatr Tysiąclecia. W przeciwieństwie do międzynarodowego festiwalu w Sopocie, Opole od samego początku stawiało wyłącznie na polskojęzyczną twórczość, promując artystyczny bunt i nowatorskie brzmienia.

W ciągu ponad sześciu dekad to właśnie tutaj narodziły się legendy polskiej estrady, a swoje ikoniczne utwory śpiewali Ewa Demarczyk, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz czy Marek Grechuta. Festiwal odbywa się nieprzerwanie co roku, zazwyczaj w czerwcu, a jedyny wyjątek w jego bogatej historii nastąpił w 1982 roku, kiedy organizację uniemożliwił stan wojenny.

Niezmiennym sercem imprezy pozostają flagowe konkursy „Debiuty” i „Premiery”.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Doda w Opolu 2026. Sukienka jak u Burtona?!

Jedną z największych gwiazd Opola 2026 jest Doda, która wykonała "Czas nas uczy pogody" (Grażyna Łobaszewska pierwsze wykonanie). Choć szybko uciekła ze sceny i przed Agnieszką Woźniak-Starak, widzowie dojrzeli dokładnie jej całą stylizację autorstwa Roberta Czerwika.

Sukienka wyglądała jak bujna suknia ślubna. W okolicach brzucha i biustu można "dojrzeć" dwie, koronkowe dłonie. Całość nie zawiera ramiączek, ale sięga samej ziemi. Góra dominuje w koronkę, a dół to samodzielny materiał.

Internauci doszukali się podobieństwa do... Panny Młodej z horroru Tima Burtona.

Czy faktycznie? Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądała Doda w Opolu!

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