Opole 2026 – za nami SuperJedynki. Takie nagrody przyznano polskim gwiazdom

SuperJedynki – o co chodzi?

To prestiżowe wyróżnienie stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród muzycznych w kraju, a artyści odbierają je tradycyjnie na deskach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zasady przyznawania Superjedynek ewoluowały na przestrzeni lat, jednak u ich podstaw leżał podział na konkretne kategorie, wśród których regularnie pojawiały się wyróżnienia dla najlepszego wokalisty, wokalistki, zespołu, debiutu, a także za przebój czy album roku. O tym, w czyje ręce trafiała charakterystyczna statuetka, nawiązująca swoim kształtem do cyfry jeden i logotypu transmitującej wydarzenie stacji TVP1, decydowali przede wszystkim widzowie oraz radiosłuchacze za pomocą głosowania SMS-owego. Choć formuła tego plebiscytu wielokrotnie się zmieniała, bywała modyfikowana, zawieszana, a w poszczególnych edycjach nawet zastępowana innymi formatami koncertowymi, znaczenie tej nagrody w historii polskiej muzyki rozrywkowej pozostaje ogromne.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Festiwal w Opolu. SuperJedynki – nagrody 2026

Przyznano następujące SuperJedynki w 2026 roku:

Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;

Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;

Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;

Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;

Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";

Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);

Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;

Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;

Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;

Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa.

68