Opole 2026 – za nami SuperJedynki. Takie nagrody przyznano polskim gwiazdom

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-05 1:05

Trwa 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 2026 roku. Po Debiutach przyszedł czas na kolejną, ważną, muzyczną nagrodę, czyli SuperJedynki. Kto je dostał? Jakie nagrody przyznano? Kto je dokładnie dostał? Sprawdź SuperJedynki z Opola 2026!

SuperJedynki – o co chodzi?  

To prestiżowe wyróżnienie stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych nagród muzycznych w kraju, a artyści odbierają je tradycyjnie na deskach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zasady przyznawania Superjedynek ewoluowały na przestrzeni lat, jednak u ich podstaw leżał podział na konkretne kategorie, wśród których regularnie pojawiały się wyróżnienia dla najlepszego wokalisty, wokalistki, zespołu, debiutu, a także za przebój czy album roku. O tym, w czyje ręce trafiała charakterystyczna statuetka, nawiązująca swoim kształtem do cyfry jeden i logotypu transmitującej wydarzenie stacji TVP1, decydowali przede wszystkim widzowie oraz radiosłuchacze za pomocą głosowania SMS-owego. Choć formuła tego plebiscytu wielokrotnie się zmieniała, bywała modyfikowana, zawieszana, a w poszczególnych edycjach nawet zastępowana innymi formatami koncertowymi, znaczenie tej nagrody w historii polskiej muzyki rozrywkowej pozostaje ogromne. 

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Festiwal w Opolu. SuperJedynki – nagrody 2026

Przyznano następujące SuperJedynki w 2026 roku: 

  • Afromental – Za niepowtarzalny styl i talent;
  • Renata Przemyk - Za niezmienny charakter;
  • Kombii - Za 50 lat pracy artystycznej i muzykę, która łączy pokolenia;
  • Dawid Kwiatkowski - Za ciągłe poszukiwanie nowych inspiracji;
  • Luxtorpeda - Z okazji 15-lecia debiutanckiej płyty, która "tchnęła nowe życie w polskiego rocka";
  • Natalia Kukulska - Za wieloletnie śpiewanie (od dziecięcego debiutu, czyli 40 lat na scenie);
  • Ralph Kaminski - Za 10-lecie debiutu i za każdy zaskakujący występ, za bycie artystą kompletnym;
  • Nocny Kochanek - Za oryginalną formę, dystans do siebie, poczucie humoru i 10-rocznicę debiutu;
  • Majka Jeżowska - Za 40-lecie premiery "A ja wolę moją mamę" i brak zmian - nagroda wręczona przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Macieja Wróbla;
  • Dżem - Za 40-lecie wydania płyty "Cegła" i za grę w rytm bluesa. 
Festiwal w Opolu 2026 - SuperJedynki
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