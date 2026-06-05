Oni triumfowali w opolskich Premierach. Przypominamy zwycięzców z poprzednich lat

Kto wygrał w opolskich Premierach?
Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu może pochwalić się już 63-letnią tradycją, podczas której przeszedł niemałą metamorfozę. Jeszcze kilka lat temu charakterystycznym elementem wydarzenia było wręczanie SuperJedynek w licznych kategoriach, takich jak chociażby Artysta, Artystka, Zespół czy Przebój. Doceniano także muzyków za całokształt twórczości. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy zdecydowano się zmodyfikować formułę imprezy. Od tego momentu opolskie nagrody przyznawane są wyłącznie w dwóch sekcjach: Debiuty oraz Premiery. Ta druga kategoria jest dedykowana najciekawszym, niedawno opublikowanym utworom, a także kompozycjom, które po raz pierwszy zabrzmiały właśnie na festiwalowej scenie. Kto dotychczas zdobył tę statuetkę?
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Lista zwycięzców Premier
Od momentu zmiany formuły w 2017 roku, w konkursie Premier zaprezentowała się plejada gwiazd. Opolski amfiteatr oraz widzowie TVP mogli posłuchać nowych utworów w wykonaniu takich artystów jak Zakopower, Pectus, Formacja Nieżywych Schabuff, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Tulia, Izabela Trojanowska, Monika Kuszyńska, Lanberry, Kombii, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Stanisława Celińska czy Wojciech Cugowski. Komu z nich udało się zdobyć prestiżową nagrodę? Poniżej prezentujemy zestawienie triumfatorów.
2017:
- Kasia Cerekwicka - "Bez Ciebie" (nagroda jury, nagroda publiczności i nagroda ZAiKS-u)
2018:
- Tulia - "Jeszcze Cię nie ma" (nagroda jury, nagroda publiczności i nagroda ZAiKS-u)
- Sławek Uniatowski - "5 Rano" (nagroda ZAiKS-u)
- Rubik (wyk. Marcin Januszkiewicz) - "Pół na pół" (nagroda ZAiKS-u)
2019:
- Ania Karwan - "Słucham Cię w radiu co tydzień" (nagroda jury)
- Marcin Sójka - "Dalej" (nagroda publiczności)
2020:
- Lanberry - "Plan awaryjny" (nagroda jury)
- Stanisława Celińska - "Niech minie złość" (nagroda publiczności)
- Sanah - "No sory" (nagroda ZAiKS-u)
2021:
- Natalia Zastępa - "Wiesz jak jest" (nagroda jury)
- Krystian Ochman - "Prometeusz" (nagroda publiczności)
2022:
- Karolina Lizer - "Czysta woda" (nagroda jury i nagroda publiczności)
- Sonia Maselik - "Tylko tu" (nagroda ZAiKS-u)
2023:
- Rafał Brzozowski – "W pokoju hotelowym" (nagroda jury)
- Tulia i Halina Młynkova – "Przerwany" (nagroda publiczności)
2024:
- Józefina i Skubas – "Gdy jest brzydko" (nagroda jury i nagroda ZAiKS-u)
- Zabłocki Osobiście i Czesław Mozil – "Ławeczka" (nagroda publiczności)
- Piotr Cugowski – "Cisza przed burzą" (nagroda ZAiKS-u)
2025:
- Anna Iwanek – "Nie dla nas" (nagroda jury i nagroda ZAiKS-u)
- Katarzyna Żak - "Bo jeśli miłość ma kres" (nagroda publiczności)
- Bovska - "Dzwonisz" (nagroda ZAiKS-u)