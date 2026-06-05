Oni triumfowali w opolskich Premierach. Przypominamy zwycięzców z poprzednich lat

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-05 10:31

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to wydarzenie z wieloletnią historią, które dla wielu artystów okazało się przepustką do wielkiej kariery. Słynny amfiteatr był świadkiem narodzin niejednej gwiazdy. W ramach konkursu Premiery wokaliści i zespoły walczą o uznanie publiczności i jurorów swoimi nowymi utworami. Sprawdź, kto wygrywał ten plebiscyt w minionych latach.

Ania Karwan

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Autor: AKPA Ania Karwan ze statuetką zdobytą na festiwalu w Opolu.

Kto wygrał w opolskich Premierach?

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu może pochwalić się już 63-letnią tradycją, podczas której przeszedł niemałą metamorfozę. Jeszcze kilka lat temu charakterystycznym elementem wydarzenia było wręczanie SuperJedynek w licznych kategoriach, takich jak chociażby Artysta, Artystka, Zespół czy Przebój. Doceniano także muzyków za całokształt twórczości. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy zdecydowano się zmodyfikować formułę imprezy. Od tego momentu opolskie nagrody przyznawane są wyłącznie w dwóch sekcjach: Debiuty oraz Premiery. Ta druga kategoria jest dedykowana najciekawszym, niedawno opublikowanym utworom, a także kompozycjom, które po raz pierwszy zabrzmiały właśnie na festiwalowej scenie. Kto dotychczas zdobył tę statuetkę?

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Lista zwycięzców Premier

Od momentu zmiany formuły w 2017 roku, w konkursie Premier zaprezentowała się plejada gwiazd. Opolski amfiteatr oraz widzowie TVP mogli posłuchać nowych utworów w wykonaniu takich artystów jak Zakopower, Pectus, Formacja Nieżywych Schabuff, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Tulia, Izabela Trojanowska, Monika Kuszyńska, Lanberry, Kombii, Roksana Węgiel, Krystian Ochman, Stanisława Celińska czy Wojciech Cugowski. Komu z nich udało się zdobyć prestiżową nagrodę? Poniżej prezentujemy zestawienie triumfatorów.

2017:

  • Kasia Cerekwicka - "Bez Ciebie" (nagroda jury, nagroda publiczności i nagroda ZAiKS-u)

2018:

  • Tulia - "Jeszcze Cię nie ma" (nagroda jury, nagroda publiczności i nagroda ZAiKS-u)
  • Sławek Uniatowski - "5 Rano" (nagroda ZAiKS-u)
  • Rubik (wyk. Marcin Januszkiewicz) - "Pół na pół" (nagroda ZAiKS-u)

2019:

  • Ania Karwan - "Słucham Cię w radiu co tydzień" (nagroda jury)
  • Marcin Sójka - "Dalej" (nagroda publiczności)

2020:

  • Lanberry - "Plan awaryjny" (nagroda jury)
  • Stanisława Celińska - "Niech minie złość" (nagroda publiczności)
  • Sanah - "No sory" (nagroda ZAiKS-u)

2021:

  • Natalia Zastępa - "Wiesz jak jest" (nagroda jury)
  • Krystian Ochman - "Prometeusz" (nagroda publiczności)

2022:

  • Karolina Lizer - "Czysta woda" (nagroda jury i nagroda publiczności)
  • Sonia Maselik - "Tylko tu" (nagroda ZAiKS-u)

2023:

  • Rafał Brzozowski – "W pokoju hotelowym" (nagroda jury)
  • Tulia i Halina Młynkova – "Przerwany" (nagroda publiczności)

2024:

  • Józefina i Skubas – "Gdy jest brzydko" (nagroda jury i nagroda ZAiKS-u)
  • Zabłocki Osobiście i Czesław Mozil – "Ławeczka" (nagroda publiczności)
  • Piotr Cugowski – "Cisza przed burzą" (nagroda ZAiKS-u)

2025:

  • Anna Iwanek – "Nie dla nas" (nagroda jury i nagroda ZAiKS-u)
  • Katarzyna Żak - "Bo jeśli miłość ma kres" (nagroda publiczności)
  • Bovska - "Dzwonisz" (nagroda ZAiKS-u)
Opole 2026 - gwiazdy
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