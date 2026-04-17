Fabijański, Wiśniewski i gwiazdy The Voice. "Premiery" w Opolu pełne zaskakujących uczestników

63. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu została zaplanowana na dni 4-7 czerwca 2026 roku. Tradycyjnie, to muzyczne święto będzie gościć na swojej scenie zarówno doświadczonych artystów w ramach koncertu "Premiery", jak i wschodzące gwiazdy podczas "Debiutów". Opublikowana przez komisję jurorską lista uczestników przyniosła kilka nieoczekiwanych nazwisk. W czerwcu statuetki zostaną rozdane zarówno przez profesjonalne gremium, jak i publiczność przed telewizorami.

Sebastian Fabijański i Michał Wiśniewski wystąpią w opolskich "Premierach"

Jednym z najciekawszych punktów programu tegorocznych "Premier" będzie występ Sebastiana Fabijańskiego. Budzący sporo emocji aktor, który obecnie sprawdza swoje siły na parkiecie tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", od niedawna realizuje się także na polu muzycznym. W Opolu zaprezentuje singiel zatytułowany "Nieidealna", wykonany w duecie z Daryą Frączek.

NIE PRZEGAP: Sebastian Fabijański znowu wszystkich zaskakuje! Jego plan w "Tańcu z Gwiazdami" to coś więcej niż show

Spora dawka emocji czeka widzów także podczas występu Michała Wiśniewskiego. Wokalista zespołu Ich Troje, który przechodzi właśnie przez kolejny rozwód, zakwalifikował się do konkursu z piosenką o wymownym tytule "Do moich dzieci". Utwór ten wydaje się być osobistym przesłaniem skierowanym do jego pociech.

Te gwiazdy powalczą o nagrody

Do konkursowych zmagań przystąpi również interesujące muzyczne trio, w skład którego weszli: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek oraz legendarny wokalista grupy De Mono - Andrzej Krzywy. Na scenie amfiteatru zaprezentują się też m.in. Maciej Skiba (znany z programu "Top Model"), twórca przeboju "Ne rozumiju" - Vix.N, a także grupa Poparzeni Kawą Trzy. Opolskiej publiczności przypomni się Sargis Davtyan, który w przeszłości triumfował w "Debiutach".

O główne nagrody powalczą także artyści znani z muzycznych talent shows TVP: Kuba Szmajkowski z "The Voice Kids", a także zwycięzcy dorosłego "The Voice of Poland" - Jasiek Piwowarczyk i Krzysztof Iwaneczko. Na triumfatora wskazanego przez jury czeka nagroda finansowa w wysokości 35 tysięcy złotych, z kolei artysta, który zdobędzie najwięcej głosów od widzów, otrzyma 30 tysięcy złotych.

"Premiery" - Opole 2026. Lista uczestników

Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska – utwór "Fale"

Darya i Fabijański – utwór "Nieidealna"

Krzysztof Iwaneczko – utwór "Zatrzymaj się"

Poparzeni Kawą Trzy – utwór "Twoje oczy"

Sargis – utwór "Ziemia"

Maciej Skiba – utwór "Wołam"

Kuba Szmajkowski – utwór "Porto"

Vix.N – utwór "Stara dusza"

Michał Wiśniewski – utwór "Do moich dzieci"

Jasiek Piwowarczyk – utwór "Halo Houston"

