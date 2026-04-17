Fabijański, Wiśniewski i gwiazdy The Voice. "Premiery" w Opolu pełne zaskakujących uczestników

Kamil Polewski
2026-04-17 18:43

Wielkimi krokami zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Już w czerwcu poznamy nowych laureatów tradycyjnych konkursów "Debiuty i "Premiery". Kto wystartuje w drugim z nich? Na oficjalnej liście uczestników pojawiły się zaskakujące postaci, a wśród nich... Sebastian Fabijański, który odnalazł w sobie pasję do muzyki.

Michał Wiśniewski Sebastian Fabijański Kamil Bednarek
Galeria zdjęć 31

63. edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu została zaplanowana na dni 4-7 czerwca 2026 roku. Tradycyjnie, to muzyczne święto będzie gościć na swojej scenie zarówno doświadczonych artystów w ramach koncertu "Premiery", jak i wschodzące gwiazdy podczas "Debiutów". Opublikowana przez komisję jurorską lista uczestników przyniosła kilka nieoczekiwanych nazwisk. W czerwcu statuetki zostaną rozdane zarówno przez profesjonalne gremium, jak i publiczność przed telewizorami.

Sebastian Fabijański i Michał Wiśniewski wystąpią w opolskich "Premierach"

Jednym z najciekawszych punktów programu tegorocznych "Premier" będzie występ Sebastiana Fabijańskiego. Budzący sporo emocji aktor, który obecnie sprawdza swoje siły na parkiecie tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", od niedawna realizuje się także na polu muzycznym. W Opolu zaprezentuje singiel zatytułowany "Nieidealna", wykonany w duecie z Daryą Frączek.

Spora dawka emocji czeka widzów także podczas występu Michała Wiśniewskiego. Wokalista zespołu Ich Troje, który przechodzi właśnie przez kolejny rozwód, zakwalifikował się do konkursu z piosenką o wymownym tytule "Do moich dzieci". Utwór ten wydaje się być osobistym przesłaniem skierowanym do jego pociech.

Te gwiazdy powalczą o nagrody

Do konkursowych zmagań przystąpi również interesujące muzyczne trio, w skład którego weszli: Patrycja Markowska, Kamil Bednarek oraz legendarny wokalista grupy De Mono - Andrzej Krzywy. Na scenie amfiteatru zaprezentują się też m.in. Maciej Skiba (znany z programu "Top Model"), twórca przeboju "Ne rozumiju" - Vix.N, a także grupa Poparzeni Kawą Trzy. Opolskiej publiczności przypomni się Sargis Davtyan, który w przeszłości triumfował w "Debiutach".

O główne nagrody powalczą także artyści znani z muzycznych talent shows TVP: Kuba Szmajkowski z "The Voice Kids", a także zwycięzcy dorosłego "The Voice of Poland" - Jasiek Piwowarczyk i Krzysztof Iwaneczko. Na triumfatora wskazanego przez jury czeka nagroda finansowa w wysokości 35 tysięcy złotych, z kolei artysta, który zdobędzie najwięcej głosów od widzów, otrzyma 30 tysięcy złotych.

Galeria zdjęć 31

"Premiery" - Opole 2026. Lista uczestników

  • Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska – utwór "Fale"
  • Darya i Fabijański – utwór "Nieidealna"
  • Krzysztof Iwaneczko – utwór "Zatrzymaj się"
  • Poparzeni Kawą Trzy – utwór "Twoje oczy"
  • Sargis – utwór "Ziemia"
  • Maciej Skiba – utwór "Wołam"
  • Kuba Szmajkowski – utwór "Porto"
  • Vix.N – utwór "Stara dusza"
  • Michał Wiśniewski – utwór "Do moich dzieci"
  • Jasiek Piwowarczyk – utwór "Halo Houston"

Sonda
Lubisz Michała Wiśniewskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN FABIJAŃSKI
OPOLE
KFPP OPOLE
Michał Wiśniewski