Dramat Barbary Bursztynowicz! Aktorka przekazała tragiczną wiadomość

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-04 17:49

W mediach społecznościowych Barbary Bursztynowicz pojawił się poruszający wpis, który zaniepokoił fanów aktorki. Gwiazda opublikowała archiwalne zdjęcie i przekazała dramatyczną informację o śmierci swojego brata. Pod postem natychmiast pojawiły się setki słów wsparcia.

Dramat Barbary Bursztynowicz! Przekazała tragiczną wiadomość

Barbara Bursztynowicz od lat należy do grona najbardziej lubianych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją przede wszystkim za rolę Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan", gdzie przez lata tworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci produkcji. Choć aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, rzadko pokazuje tam swoje prywatne życie. Tym większe poruszenie wywołał jej najnowszy wpis, który miał wyjątkowo osobisty i bolesny charakter.

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Wstrząsające wieści od Barbary Bursztynowicz. Fani nie kryją emocji

Barbara Bursztynowicz opublikowała na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa swojego brata, informując jednocześnie, że mężczyzna zmarł. Fotografia miała sentymentalny charakter i od razu przyciągnęła uwagę internautów.

Pod zdjęciem aktorka zamieściła tylko kilka słów, które mówiły wszystko: "Braciszku kochany". Krótki wpis wystarczył, by w sieci pojawiła się lawina reakcji.

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Fani oraz obserwatorzy aktorki zaczęli masowo składać kondolencje i wyrazy współczucia. W komentarzach dominowały słowa wsparcia, smutku i solidarności z aktorką w tym trudnym momencie.

Wielu internautów podkreślało, że trudno znaleźć odpowiednie słowa pocieszenia w obliczu takiej straty. Inni pisali, że są myślami z Barbarą Bursztynowicz i jej rodziną, życząc im siły w przeżywaniu żałoby. Wpis szybko zaczął krążyć w sieci i wzbudził duże emocje wśród fanów serialowej gwiazdy. 

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BARBARA BURSZTYNOWICZ