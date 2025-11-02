Szok! Zrobili z Bursztynowicz zgrzybiałą staruszkę. Pavlović dołożyła do pieca: „Poszłaś po warunkach”

Barbara Bursztynowicz zatańczyła quickstepa w przebraniu staruszki z chustką i laską.

Iwona Pavlović zażartowała: „Poszłaś po warunkach”.

Część widzów uznała charakteryzację za przesadzoną, ale aktorka pokazała dystans i klasę.

Metamorfoza Barbary Bursztynowicz w ósmym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" była tak wiarygodna, że publiczność na moment mogła zapomnieć, że to gwiazda „Klanu”, a nie bohaterka z domowego podwórka.

Bursztynowicz z laską w TzG

Barbara Bursztynowicz i jej partner taneczny Michał Kassin zatańczyli quickstepa, a ich występ rozpoczął się od zabawnej scenki – aktorka siedziała na parkowej ławce, wspierając się na lasce i udając starszą panią. Gdy jednak rozbrzmiała muzyka, błyskawicznie „odmłodniała” w rytmie tańca.

Publiczność reagowała śmiechem i oklaskami, ale wśród widzów pojawiły się też głosy, że to przebranie „na starość” było… przesadą.

Pavlović zażartowała. Wyszło niezręcznie

Jurorka Iwona Pavlović, która tego wieczoru świętowała swoje urodziny, nie szczędziła barwnych komentarzy. – „Poszłaś po warunkach” – rzuciła z uśmiechem, nawiązując do faktu, że aktorka grała starszą kobietę z wyjątkowym przekonaniem. Choć wypowiedź miała być żartobliwa, część internautów uznała ją za złośliwą. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze: „To miało być śmieszne, a wyszło trochę niegrzecznie.”

Bursztynowicz z dystansem

Sama aktorka podeszła do wszystkiego z klasą i humorem. Na parkiecie, mimo groteskowego kostiumu, pokazała dystans do siebie – coś, czego w show nie da się wyreżyserować. Ten występ na pewno zapadnie w pamięć widzom – nie tylko ze względu na odważny pomysł, ale też przesłanie. W końcu Bursztynowicz udowodniła, że wiek to tylko liczba, a energia i poczucie humoru są najlepszym antidotum na wszelkie stereotypy.

