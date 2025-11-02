Szok! Zrobili z Bursztynowicz zgrzybiałą staruszkę. Pavlović dołożyła do pieca: „Poszłaś po warunkach”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-02 22:19

W ósmym odcinku „Tańca z Gwiazdami” Barbara Bursztynowicz ponownie zaskoczyła publiczność – tym razem nie tylko tańcem, ale i… charakteryzacją. Aktorka, znana z elegancji i klasy, pojawiła się na parkiecie jako zgrzybiała staruszka – z chustką na głowie, laską w dłoni i ciepłym, wełnianym płaszczem zarzuconym na ramiona.

  • Barbara Bursztynowicz zatańczyła quickstepa w przebraniu staruszki z chustką i laską.
  • Iwona Pavlović zażartowała: „Poszłaś po warunkach”.
  • Część widzów uznała charakteryzację za przesadzoną, ale aktorka pokazała dystans i klasę.

Metamorfoza Barbary Bursztynowicz w ósmym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" była tak wiarygodna, że publiczność na moment mogła zapomnieć, że to gwiazda „Klanu”, a nie bohaterka z domowego podwórka.

Zobacz relację na zywo z odcinka: Zwycięzcy wracają do "Tańca z Gwiazdami"! To będzie niezapomniane widowisko!

Bursztynowicz z laską w TzG

Barbara Bursztynowicz i jej partner taneczny Michał Kassin zatańczyli quickstepa, a ich występ rozpoczął się od zabawnej scenki – aktorka siedziała na parkowej ławce, wspierając się na lasce i udając starszą panią. Gdy jednak rozbrzmiała muzyka, błyskawicznie „odmłodniała” w rytmie tańca.

Publiczność reagowała śmiechem i oklaskami, ale wśród widzów pojawiły się też głosy, że to przebranie „na starość” było… przesadą.

Zobacz: Koniec marzeń o Kryształowej Kuli? Ta para ma odpaść z „Tańca z Gwiazdami”

Pavlović zażartowała. Wyszło niezręcznie

Jurorka Iwona Pavlović, która tego wieczoru świętowała swoje urodziny, nie szczędziła barwnych komentarzy. – „Poszłaś po warunkach” – rzuciła z uśmiechem, nawiązując do faktu, że aktorka grała starszą kobietę z wyjątkowym przekonaniem. Choć wypowiedź miała być żartobliwa, część internautów uznała ją za złośliwą. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze: „To miało być śmieszne, a wyszło trochę niegrzecznie.”

Nie przegap: Katarzyna Zillmann po raz pierwszy w sukience na parkiecie! Specjalnie na urodziny Pavlović?

Bursztynowicz z dystansem

Sama aktorka podeszła do wszystkiego z klasą i humorem. Na parkiecie, mimo groteskowego kostiumu, pokazała dystans do siebie – coś, czego w show nie da się wyreżyserować. Ten występ na pewno zapadnie w pamięć widzom – nie tylko ze względu na odważny pomysł, ale też przesłanie. W końcu Bursztynowicz udowodniła, że wiek to tylko liczba, a energia i poczucie humoru są najlepszym antidotum na wszelkie stereotypy.

Nie przegap: Historia zatacza taneczne koło. Zwycięzcy sprzed lat wracają do „Tańca z gwiazdami”!

Barbara Bursztynowicz w Tańcu z gwiazdami
34 zdjęcia
Barbara Bursztynowicz gorzko o słowach Agnieszki Kaczorowskiej. Szok, co wyjawiła!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IWONA PAVLOVIĆ
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
BARBARA BURSZTYNOWICZ