Historia zatacza taneczne koło. Zwycięzcy sprzed lat wracają do „Tańca z gwiazdami”!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-11-02 19:42

Trzy dekady, setki występów, tysiące emocji i niezliczone wspomnienia – jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” jest prawdziwym świętem programu, który od lat łączy pokolenia widzów. Choć do wielkiego finału coraz bliżej, Polsat nie zwalnia tempa i zaskakuje kolejnym pomysłem. W najnowszym, ósmym odcinku"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na parkiecie pojawią się zwycięzcy sprzed lat. Te nazwiska zapisały się w historii show złotymi literami.

To będzie wieczór pełen emocji, wzruszeń i błysku reflektorów. Produkcja postanowiła połączyć teraźniejszość z przeszłością – uczestnicy bieżącej edycji "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami" zatańczą w trio ze zwycięzcami dawnych sezonów. Na scenie spotkają się doświadczenie, sentyment i taneczna pasja, która – jak się okazuje – nigdy nie wygasa.

Powrót legend parkietu w "Tańcu z Gwiazdami"

Widzowie zobaczą m.in. Annę Muchę, triumfatorkę jesiennej edycji z 2009 roku, która dołączy do Maurycego Popiela i Sary Janickiej. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczą z Joanną Mazur, niewidomą lekkoatletką, która zdobyła Kryształową Kulę w 2019 roku i do dziś pozostaje jedną z najbardziej inspirujących uczestniczek w historii programu.

Zobacz też: Koniec marzeń o Kryształowej Kuli? Ta para ma odpaść z „Tańca z Gwiazdami”

Na parkiecie pojawi się również Aneta Zając – zwyciężczyni z 2014 roku – w duecie z Barbarą Bursztynowicz i Michałem Kassinem. Widzowie z pewnością ucieszą się też z powrotu Rafała Mroczka, który w 2006 roku wytańczył zwycięstwo z Anetą Piotrowską, a teraz dołączy do Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej.

To jednak nie koniec niespodzianek. Na parkiecie zobaczymy również Anitę Sokołowską, triumfatorkę ubiegłorocznej edycji, która wystąpi z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar. Z kolei Tomasz Karolak i Izabela Skierska zatańczą razem z Robertem Wabichem, laureatem edycji jesiennej z 2016 roku.

Zobacz: Bursztynowicz gorzko o słowach Kaczorowskiej. Jej partner nie gryzł się w język!

Taneczny hołd dla historii TzG

Ten wyjątkowy odcinek będzie nie tylko widowiskiem, ale też symbolicznym hołdem dla historii „Tańca z gwiazdami”. W jednym miejscu spotkają się dawne emocje, wspomnienia i energia, która od dwóch dekad przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Wielu uczestników nie kryje, że udział w jubileuszowej edycji to dla nich ogromny zaszczyt. Dla zwycięzców sprzed lat – to z kolei sentymentalny powrót do chwil, które odmieniły ich życie.

Nie przegap: Tak rozkładały się głosy widzów "Tańca z Gwiazdami". Kaczorowska i Rogacewicz na samym końcu. A kto na podium?

Galeria: Oni już zdobyli Kryształową Kulę. Tak wyglądała ich droga do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami". 

Taniec z gwiazdami
54 zdjęcia
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki