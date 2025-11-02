Historia zatacza taneczne koło. Zwycięzcy sprzed lat wracają do „Tańca z gwiazdami”!

To będzie wieczór pełen emocji, wzruszeń i błysku reflektorów. Produkcja postanowiła połączyć teraźniejszość z przeszłością – uczestnicy bieżącej edycji "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami" zatańczą w trio ze zwycięzcami dawnych sezonów. Na scenie spotkają się doświadczenie, sentyment i taneczna pasja, która – jak się okazuje – nigdy nie wygasa.

Powrót legend parkietu w "Tańcu z Gwiazdami"

Widzowie zobaczą m.in. Annę Muchę, triumfatorkę jesiennej edycji z 2009 roku, która dołączy do Maurycego Popiela i Sary Janickiej. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczą z Joanną Mazur, niewidomą lekkoatletką, która zdobyła Kryształową Kulę w 2019 roku i do dziś pozostaje jedną z najbardziej inspirujących uczestniczek w historii programu.

Na parkiecie pojawi się również Aneta Zając – zwyciężczyni z 2014 roku – w duecie z Barbarą Bursztynowicz i Michałem Kassinem. Widzowie z pewnością ucieszą się też z powrotu Rafała Mroczka, który w 2006 roku wytańczył zwycięstwo z Anetą Piotrowską, a teraz dołączy do Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej.

To jednak nie koniec niespodzianek. Na parkiecie zobaczymy również Anitę Sokołowską, triumfatorkę ubiegłorocznej edycji, która wystąpi z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar. Z kolei Tomasz Karolak i Izabela Skierska zatańczą razem z Robertem Wabichem, laureatem edycji jesiennej z 2016 roku.

Taneczny hołd dla historii TzG

Ten wyjątkowy odcinek będzie nie tylko widowiskiem, ale też symbolicznym hołdem dla historii „Tańca z gwiazdami”. W jednym miejscu spotkają się dawne emocje, wspomnienia i energia, która od dwóch dekad przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Wielu uczestników nie kryje, że udział w jubileuszowej edycji to dla nich ogromny zaszczyt. Dla zwycięzców sprzed lat – to z kolei sentymentalny powrót do chwil, które odmieniły ich życie.

