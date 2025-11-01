Koniec marzeń o Kryształowej Kuli? Ta para ma odpaść z „Tańca z Gwiazdami”

Jubileuszowa edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zbliża się do półmetka, a emocje na parkiecie sięgają zenitu. Po tygodniach zmagań o pozostanie w programie walczy już tylko sześć par. Każdy taniec może zadecydować o dalszym losie uczestników – a bukmacherzy i widzowie już typują, kto w najbliższym odcinku pożegna się z marzeniami o Kryształowej Kuli.

  • W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało sześć par, już wiadomo, kto ma najsłabsze notowania.
  • Bukmacherzy stawiają też znak zapytania przy Tomaszu Karolaku, który zmaga się z kontuzją.
  • Największe szanse na zwycięstwo wciąż ma duet Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

"Taniec z Gwiazdami" - w grze o Kryształową Kulę coraz mniej miejsc

W rywalizacji pozostały duety: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. To właśnie oni stają do walki w kolejnym odcinku, w którym – jak zapowiadają jurorzy – poziom ma być „wyższy niż kiedykolwiek”. Ale jak pokazuje historia programu, nie zawsze technika czy punktacja jurorów są decydujące. Często to widzowie i ich SMS-y stają się języczkiem u wagi.

Kto pożegna się z parkietem w ósmym odcinku TZG?

W ostatnim odcinku odpadł Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską – to był werdykt widowni, który zaskoczył niemal wszystkich, w tym bukmacherów. Teraz prognozy znów są jednoznaczne: największe ryzyko odpadnięcia ma Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Choć aktorka zyskała sympatię widzów za klasę i poczucie humoru, zdaniem ekspertów brakuje jej tanecznej dynamiki, którą zachwycają młodsi uczestnicy.

Basia jest urocza, ale to już nie ten etap, by przetrwać dzięki osobowości. W tej fazie programu liczy się show

– komentują internauci. Tuż za nimi w zestawieniach bukmacherów znaleźli się Tomasz Karolak i Izabela Skierska, którzy zmagali się ostatnio nie tylko z wymagającą choreografią, ale też z kontuzjami. Na szczęście zdrowie aktora pozwoli mu wystąpić, ale nie wiadomo, czy jego forma wystarczy, by utrzymać się w grze. Chociaż jak wiadomo, w jego przypadku popisy taneczne grają drugorzędną rolę.

Wielkie niespodzianki nadal możliwe

Mimo typowań ekspertów fani dobrze wiedzą, że tegoroczny sezon „Tańca z Gwiazdami” jest wyjątkowo nieprzewidywalny. Dwie gwiazdy – Michał Czernecki i Maja Bohosiewicz – zrezygnowały z udziału z powodu kontuzji, a wcześniejsze eliminacje nieraz przeczyły wszelkim statystykom.

Niektórzy wierzą, że Barbara Bursztynowicz może jeszcze zaskoczyć. „To czarna perła tej edycji – nie tańczy najlepiej, ale sercem wygrywa” – piszą widzowie w komentarzach. 

Kto sięgnie po Kryształową Kulę?

Na razie najwięcej typów na zwycięstwo zbiera Katarzyna Zillmann z Janją Lesar. Sportsmenka, znana z determinacji, zachwyca techniką i energią, a jej partnerka taneczna to jedna z najbardziej doświadczonych tancerek programu. Im bliżej finału, tym bardziej napięta atmosfera na parkiecie. I choć bukmacherzy wskazują swoich „pechowców”, to widzowie już nieraz udowodnili, że potrafią zaskoczyć.

