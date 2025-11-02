Zwycięzcy wracają do "Tańca z Gwiazdami"! To będzie niezapomniane widowisko!

"Taniec z Gwiazdami": Zwycięzcy powracają do programu!

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Podczas trwającej właśnie siedemnastej edycji programu, producenci świętują dwudziestolecie show.

W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało sześć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska. W dzisiejszym odcinku na parkiet wejdą również zwycięzcy poprzednich edycji!

