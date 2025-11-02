Zwycięzcy wracają do "Tańca z Gwiazdami"! To będzie niezapomniane widowisko!

2025-11-02 19:47

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się do wielkiego finału. W ubiegłym tygodniu z programem niespodziewanie pożegnali się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska! Dziś na parkiecie zobaczymy sześć par. Pojawią się również zwycięzcy poprzednich edycji, którzy zatańczą z gwiazdami obecnego sezonu!

"Taniec z Gwiazdami": Zwycięzcy powracają do programu!

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Podczas trwającej właśnie siedemnastej edycji programu, producenci świętują dwudziestolecie show.

W rywalizacji o Kryształową Kulę pozostało sześć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska. W dzisiejszym odcinku na parkiet wejdą również zwycięzcy poprzednich edycji!

Na żywo

"Taniec z Gwiazdami" 17: Odcinek 8.

20:10

Jako pierwsza zaprezentowała się para numer cztery, czyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. To faworyci do zwycięstwa. Od kilku odcinków otrzymują najwyższe noty. Jak będzie tym razem?  

20:09

Po chwili rozbrzmiało gromkie "Sto lat". W ten sposób uczczono 63. urodziny Iwony Pavlović.

20:08

Ósmy odcinek "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpoczął występ artystów z Teatru Roma, którzy zaprezentowali fragment z musicalu "Wicked".

20:01

W dzisiejszym odcinku do programu powrócą zwycięzcy poprzednich edycji, którzy zatańczą z uczestnikami obecnego sezonu: 

  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska + Rafał Mroczek (zwycięzca 3. edycji w TVN, 2006 rok, z Anetą Piotrowską)
  • Katarzyna Zillmann i Janka Leser + Anita Sokołowska (zwyciężczyni 14. edycji w Polsacie, 2024 rok, z Jackiem Jeschke)
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska + Robert Wabich (zwycięzca 6. edycji w Polsacie, 2016 rok, z Hanną Żudziewicz-Jeschke)
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka + Anna Mucha (zwyciężczyni 10. edycji w TVN, 2009 rok, z Rafałem Maserakiem)
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko + Joanna Mazur (zwyciężczyni 9. edycji w Polsacie, 2019 rok, z Janem Klimentem)
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin + Aneta Zając (zwyciężczyni 1. edycji w Polsacie, 2014 rok, ze Stefano Terrazzino)

19:50

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się do końca, a z programem decyzją widzów pożegnały się dopiero cztery pary: Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem, Lanberry z Piotrem Musiałkowskim, Aleksander Sikora i Daria Syta oraz Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska! Z kolei dwie pary odeszły z powodu kontuzji. 

19:47

Zapraszamy na relację z szóstego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentują się:

  • Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,
  • Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
  • Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
  • Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,
  • Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
  • Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Uczestników oceni jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, a program prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

