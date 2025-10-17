Maja Bohosiewicz poinformowała fanów, że z powodu poważnej kontuzji żeber nie może kontynuować swojej przygody z "Tańcem z Gwiazdami". Jak przyznała, mimo bólu próbowała dalej trenować, bo udział w show dawał jej ogromną satysfakcję i radość.

Ponad tydzień temu dostałam urazu żeber i pomimo bólu trenowałam dalej (...). W poniedziałek poszłam na kolejne badania i USG potwierdziło złamanie żeber i uraz okostnej. Muszę się zatrzymać

– wyznała Maja Bohosiewicz w emocjonalnym nagraniu opublikowanym w sieci.

Albert Kosiński reaguje na oświadczenie Mai. Taneczny partner zabrał głos

Krótko po publikacji oświadczenia Mai, jej taneczny partner Albert Kosiński zamieścił pod postem krótki, ale pełen ciepła komentarz.

Dzięki, Maju. Zdrowiej szybko!

– napisał tancerz.

W odpowiedzi Bohosiewicz zostawiła pod jego wpisem emotikonę serca.

Olga Frycz wspiera przyjaciółkę i partnera

Pod postem programu "Taniec z Gwiazdami", w którym ogłoszono rezygnację Mai, pojawił się również komentarz Olgi Frycz. Aktorka, prywatnie narzeczona Alberta Kosińskiego i przyjaciółka Bohosiewicz, krótko, ale wymownie zareagowała na całą sytuację.

Szkoda 🥺🫶🏻❤️

– napisała.

Jej wpis szybko zebrał kilkadziesiąt polubień. W pozostałych komentarzach nie brakowało głosów fanów, którzy również nie kryli żalu z powodu odejścia Mai z programu. Pojawiło się wiele słów wsparcia zarówno dla kontuzjowanej aktorki, jak i jej tanecznego partnera.

Wielka szkoda ale zdrowie najważniejsze ❤️

Moja top para 😍 byliście super, wielka szkoda że tak się stało ❤️ ale życzę dużo zdrówka

Bardzo smutna wiadomość 😥, życzę dużo zdrowia dla p. Mai. Pozdrawiam Maje i Alberta

Świetni, uśmiechnięci ludzie z dystansem do siebie, którym z każdym tańcem szło coraz lepiej ! 🔥Szkoda, ale zdrowie najważniejsze ❤️ Zatem dużo zdrówka!

Wiadomo już, że miejsce Mai i Alberta nie zostanie obsadzone przez inną parę. Regulamin programu nie pozwala bowiem na powrót uczestników, którzy opuścili show wcześniej niż w poprzednim odcinku. Oznacza to, że w walce o Kryształową Kulę pozostało już tylko osiem par.