Tria w "Tańcu z Gwiazdami"! Wiemy, kto z kim zatańczy w 8. odcinku programu

"Taniec z Gwiazdami" świętuje swój jubileusz w wyjątkowy sposób. W niedzielę, 2 listopada, widzowie zobaczą nie tylko emocjonujące tańce, ale też powrót znanych i lubianych zwycięzców z poprzednich edycji. W specjalnym odcinku każda z par otrzyma wsparcie trzeciej osoby – gwiazdy, która w przeszłości zdobyła Kryształową Kulę.

Jak ogłoszono w poprzednim odcinku programu, w tym tygodniu na parkiecie zobaczymy trzyosobowe formacje taneczne. To nowa formuła, która ma uświetnić jubileusz popularnego formatu.

Kto zatańczy w jubileuszowych triach "Tańca z Gwiazdami"?

Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy aż sześć triów, w skład których weszli uczestnicy obecnej edycji oraz goście specjalni – dawni zwycięzcy:

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska + Rafał Mroczek (zwycięzca 3. edycji w TVN, 2006 rok, z Anetą Piotrowską)

Katarzyna Zillmann i Janka Leser + Anita Sokołowska (zwyciężczyni 14. edycji w Polsacie, 2024 rok, z Jackiem Jeschke)

Tomasz Karolak i Izabela Skierska + Robert Wabich (zwycięzca 6. edycji w Polsacie, 2016 rok, z Hanną Żudziewicz-Jeschke)

Maurycy Popiel i Sara Janicka + Anna Mucha (zwyciężczyni 10. edycji w TVN, 2009 rok, z Rafałem Maserakiem)

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko + Joanna Mazur (zwyciężczyni 9. edycji w Polsacie, 2019 rok, z Janem Klimentem)

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin + Aneta Zając (zwyciężczyni 1. edycji w Polsacie, 2014 rok, ze Stefano Terrazzino)

"Taniec z Gwiazdami" znów zaskakuje

Producenci zapowiadają, że odcinek będzie pełen niespodzianek i wzruszeń.

Dodatkowe wsparcie się przyda, bo to właśnie nasi wyjątkowi goście wiedzą, jak zdobywać Kryształowe Kule

- czytamy na instagramowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Nowa formuła z trójkami ma uhonorować historię "Tańca z Gwiazdami", który od lat pozostaje jednym z najchętniej oglądanych show w Polsce.

Kiedy oglądać "Taniec z Gwiazdami"?

Jubileuszowy, ósmy odcinek programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zobaczymy w niedzielę, 2 listopada, o godz. 19:55 w Polsacie. To odcinek, którego nie można przegapić – na parkiecie spotkają się dawne gwiazdy i aktualni uczestnicy.

