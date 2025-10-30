Karolak chory! Odwołał występ, nie przyszedł na trening. Co z jego dalszym udziałem w show Polsatu?

Tomasz Karolak z powodu choroby odwołał zaplanowany na środę występ stand-upowy. Nie uczestniczył też w treningach do "Tańca z Gwiazdami" – poinformował Fakt. Co z jego występami w tanecznym show Polsatu? Decyzja już zapadła!

Występ Karolaka odwołany!

Fatalne wieści na temat zdrowia Tomasza Karolaka pojawiły się w mediach już na początku ostatniego tygodnia października 2025 r. Gwiazdor 17. edycji programu "Tańca z Gwiazdami", z powodu choroby odwołał zaplanowany na 29 października występ w Żyrardowie. Co gorsze, nie pojawia się także na treningach do tanecznego show Polsatu!

W imieniu organizatora przekazujemy, iż planowany na 29 października (środa) stand-up Tomasza Karolaka „50 i co?” zostanie przełożony na inny termin z powodu choroby artysty. O nowym terminie wydarzenia poinformujemy wkrótce

- poinformowano na stronie żyrardowskiego Centrum Kultury na Facebooku.

Agencja Art JM, organizator występu Karolaka w Żyrardowie, w rozmowie z RMF FM potwierdziła informację o przełożeniu występu na 16 kwietnia 2026 roku.

Co z Karolakiem w "Tańcu z gwiazdami"?

Na te wieści fani Tomasza Karolaka zaczęli się martwić, że to koniec jego udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Co gorsze, wieści o tym, że przestał pojawiać się na treningach do 8. odcinka show Polsatu nie uspokajają. Teraz już wiadomo, że podjęte zostały ostateczne decyzje w tej sprawie.

Według ustaleń Faktu, w środę 29 października 2025 r. Tomasz Karolak nie miał zaplanowanych treningów do programu. Na salę treningową ma jednak wrócić w czwartek. Wygląda więc na to, że choroba nie przeszkodzi w jego dalszym udziale w tanecznym show Polsatu. Jak sobie poradzi na parkiecie komediowy gwiazdor w 8. odcinku "Tańca z Gwiazdami"? Przekonamy się już w niedzielę, 2 listopada.

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" niespodziewanie z show odpadli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Nie znieśli tego najlepiej, zniknęli z mediów, w tym odwołali swój występ w programie "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie", za co spotkała ich okrutna "zemsta" kabareciarzy.

O Kryształową Kulę walczą nadal:

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

