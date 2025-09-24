"Taniec z Gwiazdami": Oto faworyci do wygranej. Kto zdobędzie Kryształową Kulę?

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!

Dwudziestolecie programu Polsat świętuje podczas trwającej właśnie siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". 14 września na parkiecie po raz pierwszy zaprezentowali się wszyscy uczestnicy. Była to dopiero rozgrzewka przed drugim odcinkiem, w którym rywalizacja się już zaostrzyła, a z show pożegnała się pierwsza para - Ewa Minge i Michał Bartkiewicz.

Swoimi tanecznymi umiejętnościami jurorów najbardziej zachwyciły trzy pary: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko oraz Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Ta ostatnia para dla wielu widzów jeszcze przed startem programu, wygraną miała w kieszeni. Jednak konkurencja jest bardzo mocna.

Wiktoria Gorodecka stała się faworytką "Tańca z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną?

W ostatnim odcinku jurorzy zachwycali się przepięknym tańcem Zillmann i Lesar, ale ktoś jeszcze również zrobił na nich ogromne wrażenie. Niespodziewaną faworytką "Tańca z Gwiazdami" stała się Wiktoria Gorodecka. Aktorka od dawna rozwija swoją karierę, ale dopiero teraz zrobiło się o niej głośno. Na treningi do show Polsatu przyszła niemal prosto z planu serialu TVP, "Profilerka".

Na parkiecie towarzyszy jej Kamil Kuroczko, z którym w niedzielę zatańczyła paso doble. Aż trzech jurorów (Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak) dało im najwyższe noty. W sumie zdobyli 39 punkty, a aktorka została okrzyknięta czarnym koniem 17. edycji.

Wyjątkowo zwrócę się do Kamila. Kamil, jak mogłeś zrobić tak trudną choreografię? Mógł zrobić, ponieważ śmiem twierdzić, drodzy państwo, nie obrażając żadnych gwiazd, które tu występują, że żadna inna gwiazda nie udźwignęłaby tej choreografii, którą zatańczyłaś – rozpływała się Iwona Pavlović.

Jak się okazuje, Wiktoria Gorodecka nie jest tanecznym laikiem. Ruch i taniec towarzyszy jej bowiem od dzieciństwa!

"Nie należę do aktorek, które mogą powiedzieć, że od dzieciństwa marzyły, żeby stać na scenie. Ja w ogóle o tym nie myślałam, choć miałam różne artystyczne pasje - chodziłam do szkoły muzycznej, śpiewałam w chórze, tańczyłam w zespole - wyznała dwa lata temu w rozmowie z PAP.

Aktorka zapowiadała też wtedy, że chciałaby się zapisać na salsę kubańską.

Taniec sprawia mi ogromną przyjemność, więc postanowiłam poświęcić na to trochę czasu - stwierdziła.

