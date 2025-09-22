Czarujący walc Zillmann i Lesar! Jurorzy w ekstazie. Maserak nie wytrzymał

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie, oraz jej taneczna partnerka Janja Lesar już od pierwszego odcinka stały się jedną z największych atrakcji programu. To pierwsza żeńska para w historii "Tańca z Gwiazdami", co samo w sobie przyciąga ogromne zainteresowanie. Jednak nie tylko symbolika czyni je wyjątkowymi - przede wszystkim ich talent, pasja i wzajemna energia sprawiają, że każda prezentacja tańca w ich wykonaniu jest widowiskiem na najwyższym poziomie.

"Taniec z Gwiazdami": Katarzyna Zillmann podbiła show Polsatu!

W premierowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" panie zatańczyły ogniste paso doble, za które zgarnęły 36 punktów - najwyższą ocenę tego wieczoru. W drugim odcinku postawiły na zupełnie inny klimat i zaprezentowały walca wiedeńskiego do kultowego utworu Gary’ego Moore’a. Występ od samego początku budował atmosferę pełną emocji, a subtelne ruchy i wyczucie rytmu sprawiły, że widzowie nie mogli oderwać wzroku od parkietu.

Rafał Maserak był tak oczarowany występem, że aż porwał Zillmann do tańca! Pozostali jurorzy również nie szczędzili pochwał. Ewa Kasprzyk przyznała, że to było piękne, Tomasz Wygoda pochwalił harmonię i technikę, a Iwona Pavlović - choć nieco bardziej powściągliwa, doceniła naturalność w ruchach i relację między partnerkami. Ostatecznie Kasia i Janja zdobyły 37 punktów

Internauci podzielili entuzjazm jurorów. Pod postami programu i samych uczestniczek pojawiła się lawina komentarzy:

Magiczne, zmysłowe, hipnotyzujące - można było przeczytać w sieci.

