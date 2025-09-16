Smutna wiadomość o związku Katarzyny Zillmann. Ze ślubu na razie nici! Jej partnerka mówi o zabezpieczeniu prawnym

Katarzyna Zillmann, wioślarka i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", tworzy pierwszą damsko-damską parę w programie z Janją Lesar.

Zillmann jest w związku z kanadyjkarką Julią Walczak, która wspiera ją w przygotowaniach do programu.

Ze względu na brak możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych w Polsce, para planuje zabezpieczyć swój związek notarialnie.

Zillmann podkreśla, że pary LGBT powinny mieć równe prawa i obowiązki jak pozostali obywatele.

Katarzyna Zillmann o wsparciu partnerki w przygotowaniach do programu "Taniec z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann otwarcie mówi o tym, że jest lesbijką i w polskim świecie sportu jest prawdziwą ikoną ruchu LGBT. Znakomita wioślarka ma swoim koncie ma wielkie sukcesy sportowe - była m.in. mistrzynią świata i Europy. Zdobyła także srebrny medal olimpijski na igrzyskach w Tokio. Sportsmenka świetnie sobie radzi także w show-biznesie. W niedzielę, 14 sierpnia, zadebiutowała w znakomitym stylu w programie "Taniec z Gwiazdami". Jej występ w parze z Janją Lesar zachwycił jurorów. Panie od każdego z sędziów otrzymały 9 punków (na 10 możliwych) i zostawiły konkurencję w tyle. Tuż po popisie na parkiecie Katarzyna Zillmann rozmawiała z "Super Expressem". Podkreśliła m.in. znaczenie Julii Walczak, jej życiowej partnerki, w przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami".

Katarzyna Zillmann bryluje z ukochaną na ściance. Panie nie szczędziły sobie czułości

Ona tworzy moją postać, ona jest moim ogromnym wsparciem, gdyby nie ona, pewnie nie miałabym takich dobrych warunków do trenowania, bo na sali spędzamy bardzo dużo czasu, praktycznie cały dzień mnie nie ma

- mówiła wioślarka, zwracając też uwagę na tak prozaiczne sprawy, jak czekający na nią ciepły posiłek w domu. Katarzyna Zillmann dodała też, że Julia Walczak jest jej "wsparciem emocjonalnym".

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak o ślubie. Wioślarka ma misję, a jej partnera mówi o zabezpieczeniu prawnym

Mimo tego, że sportsmenki tworzą wspaniały związek, to na razie - ze względu na polskie prawo - nie mogą wziąć ślubu. Katarzyna Zillmann nie kryje z tego powodu rozgoryczenia.

My jesteśmy takimi samymi obywatelkami jak reszta i chciałybyśmy mieć takie same prawa, jakie mamy obowiązki. To tyle. Nikomu nie chcemy nic zabierać, po prostu chcemy, żeby innym żyło się normalnie. To jest też moja misja

- podkreśliła uczestniczka programu "Taniec z Gwiazdami". Julia Walczak z kolei w rozmowie z Pudelkiem mówiła o zabezpieczeniu prawnym dotyczącym jej związku z Katarzyną Zillmann. Podobnie jak jej partnerka, zdaje sobie sprawę z tego, że wzięcie tradycyjnego ślubu przez pary LGBT w Polsce jest niemożliwe

"Taniec z Gwiazdami". Potężny kij spłatał figla zmysłowej Katarzynie Zillmann! "Teraz mam traumę"

Notarialnie będziemy w jakiś sposób się zabezpieczać. Nie ma w Polsce ślubów jednopłciowych, więc niestety. Nie myślimy o żadnym ślubie humanistycznym, bo chciałybyśmy, żeby to miało wartość, żebyśmy były przede wszystkim zabezpieczone prawnie. Taki ślub humanistyczny, jeżeli uda nam się wszystko dopiąć na ostatni guzik notarialnie, to może wtedy o czymś takim pomyślimy. Ale póki co, to jest twarde i logiczne stąpanie po ziemi, jeśli chodzi o nasz związek

- zaznaczyła Julia Walczak.

