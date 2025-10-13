40 punktów i łzy wzruszenia! Mikołaj Bagiński i jego siostra dali show, jakiego nikt się nie spodziewał!

W piątym odcinku "Tańca z Gwiazdami" emocje sięgnęły zenitu. Na parkiecie pojawił się Mikołaj Bagiński, który tym razem zatańczył nie tylko ze swoją taneczną partnerką Magdaleną Tarnowską, ale również z ukochaną siostrą, Matyldą. To, co pokazali, porwało publiczność i jurorów, a ich występ okrzyknięto jednym z najbardziej energetycznych w historii show.

Rodzinny odcinek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wyjątkowych wzruszeń i niepowtarzalnych emocji. Uczestnicy pojawili się na parkiecie w towarzystwie swoich najbliższych, a wśród nich szczególnie wyróżnił się Mikołaj Bagiński. Influencer, który na co dzień podbija internet, tym razem zaprezentował się w nowej odsłonie, jako brat i partner taneczny swojej młodszej siostry Matyldy. We współpracy z Magdaleną Tarnowską stworzyli trio, które zachwyciło nie tylko fanów programu, ale i wymagające jury.

"Taniec z Gwiazdami": Mikołaj Bagiński zatańczył z siostrą w programie Polsatu

Matylda Bagińska nie kryła podekscytowania przed swoim telewizyjnym debiutem. W wielu wywiadach mówiła, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" był dla niej spełnieniem marzeń. Przygotowania do rodzinnego odcinka trwały wiele dni, a Mikołaj od początku wierzył, że jego siostra świetnie odnajdzie się na parkiecie.  Trenerka Mikołaja, Magdalena Tarnowska, również nie szczędziła komplementów. Była zachwycona relacją "Bagiego" i Matysi.

Występ rodzeństwa był jednym z najbardziej energetycznych momentów wieczoru. Mikołaj, Matylda i Magdalena zaprezentowali salsę z elementami hip-hopu, żywiołową, kolorową i pełną ekspresji. Ich choreografia przyciągała uwagę od pierwszej sekundy, a interakcje między rodzeństwem rozczuliły widzów. Po zakończeniu występu studio eksplodowało oklaskami, a jurorzy wstali z miejsc. Efekt? 40 punktów od jury - komplet, który zapewnił Mikołajowi i jego drużynie miejsce w czołówce uczestników.

W sieci pojawiło się jednak parę komentarzy, w których internauci pisali, że punkty nie były zbyt sprawiedliwe. Iwona Pavlović pozwoliła bowiem Matyldzie wybrać ocenę, którą da jej, Magdzie oraz jej bratu. Zapytaliśmy o opinię innego jurora Rafała Maseraka.

To wybór jest Iwony. Uważam, że fajny gest, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, że chyba każda z tych par powinna dostać jak najwyższą ocenę. Taki miała dzisiaj gest Iwona, więc pozwoliła sobie, żeby właśnie zdecydowała gościni o swojej nocie - wyjawił "Super Expressowi" Maserak.

