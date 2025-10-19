"Taniec z Gwiazdami": Powrót do najlepszych występów sprzed lat [RELACJA NA ŻYWO]

Przed nami szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie pojawi się osiem par. Gwiazdy oraz ich taneczni partnerzy zaprezentują kultowe układy taneczne z poprzednich sezonów! Poprzeczkę mają ustawioną bardzo wysoko. Czy poradzą sobie z tym wyzwaniem?

"Taniec z Gwiazdami": Kultowe tańce powracają!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Podczas najnowszej, siedemnastej polsatowej edycji, świętujemy dwudziestolecie programu. Z tej okazji producenci "Tańca z Gwiazdami" przygotowali dla widzów oraz uczestników wiele niespodzianek. W najnowszym odcinku na parkiecie znów zabrzmią znane melodie, a tancerze odtworzą choreografie, które przez lata zachwycały publiczność i jurorów. Twórcy show przygotowali prawdziwą podróż w czasie.

Na żywo

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Odcinek 6.

20:27

Po ich tańcu publiczność wstała z miejsc. A jak z jurorami? Tym razem nie padły najwyższe noty, a para otrzymała ostatecznie 33 punkty.

Rafał Maserak: 8 pkt
Ewa Kasprzyk: 9 pkt
Tomasz Wygoda: 8 pkt
Iwona Pavlović: 8 pkt

20:24

40 punktów i łzy wzruszenia! Mikołaj Bagiński i jego siostra dali show, jakiego nikt się nie spodziewał!
Mikołaj "Bagi" Bagiński z odcinka na odcinka przechodzi coraz większą zmianę. Dostrzegła ją zwłaszcza Iwona Pavlović, która stwierdziła, że gwiazdor dojrzał na parkiecie i skończył osiemnaście lat! 

20:18

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska to kolejna para, która w ubiegłym tygodniu otrzymała maksymalną liczbę punktów. Dziś zaprezentują pełne namiętności tango, które przed laty zatańczyli Klaudia Halejcio i Tomasz Barański

20:14

Maurycy Popiel szczerze o kulisach "Tańca z Gwiazdami". Szok, co wyszło na jaw!
Maurycy Popiel i Sara Janicka za swój taniec otrzymali 35 punktów.

  • Rafał Maserak: 8 pkt
  • Ewa Kasprzyk: 10 pkt
  • Tomasz Wygoda: 8 pkt
  • Iwona Pavlović: 9 pkt

20:13

Maurycy Popiel i Sara Janicka w ubiegłym tygodniu zaprezentowali jeden z najpiękniejszych układów ostatnich edycji. Na parkiecie towarzyszyła im mama aktora, Lidia Bogaczówna.

Dziś przypomnieli sobie niezapomnianą rumbę Kingi Rusin i Stefano Terrazzino, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w historii programu. Wtedy otrzymali cztery dziesiątki. 

Iwona Pavlović stwierdziła, że dziś Maurycy był bardziej niepewny na parkiecie niż w poprzednich odcinkach. Po chwili zgodziła się jednak z Ewą Kasprzyk i stwierdziła, że "im się podobało". Aktorka nie szczędziła parze komplementów. Podobnie jak i Rafał Maserak, który chwalił aktora za piękne zaprezentowanie partnerki w tańcu. 

20:03

Uczestników oceni niezmiennie jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, a program prowadzą oczywiście Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

W ubiegłym tygodniu aż cztery pary otrzymały najwyższe noty:

  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko: 40
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka: 40
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar: 40 
  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska: 40
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: 37
  • Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński: 36
  • Aleksander Sikora i Daria Syta: 32 
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska: 31
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin: 30 

Jak będzie w dzisiejszym odcinku?

19:57

"Taniec z Gwiazdami": Po odejściu Mai Bohosiewicz Albert Kosiński i Olga Frycz nie wytrzymali. Co napisali?!
Połowa odcinków już za nami, ale z rywalizacji decyzją widzów pożegnały się dopiero dwie pary - Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim. 

Jeszcze przed startem siedemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" z udziału wycofał się kontuzjowany Michał Czernecki. Z kolei kilka dni temu Maja Bohosiewicz poinformowała, że z powodu kontuzji nie może uczestniczyć w dalszych występach. Czy oznacza to, że w dzisiejszym odcinku również nikt nie odpadnie? 

19:47

19:45

Zapraszamy na relację z szóstego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentują się:

Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,
Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
Para numer 5 Aleksander Sikora i Daria Syta,
Para numer 7 Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,
Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

