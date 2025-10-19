"Taniec z Gwiazdami": Powrót do najlepszych występów sprzed lat [RELACJA NA ŻYWO]

"Taniec z Gwiazdami": Kultowe tańce powracają!
"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.
Podczas najnowszej, siedemnastej polsatowej edycji, świętujemy dwudziestolecie programu. Z tej okazji producenci "Tańca z Gwiazdami" przygotowali dla widzów oraz uczestników wiele niespodzianek. W najnowszym odcinku na parkiecie znów zabrzmią znane melodie, a tancerze odtworzą choreografie, które przez lata zachwycały publiczność i jurorów. Twórcy show przygotowali prawdziwą podróż w czasie.
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami": Odcinek 6.
20:27
Po ich tańcu publiczność wstała z miejsc. A jak z jurorami? Tym razem nie padły najwyższe noty, a para otrzymała ostatecznie 33 punkty.
Rafał Maserak: 8 pkt
Ewa Kasprzyk: 9 pkt
Tomasz Wygoda: 8 pkt
Iwona Pavlović: 8 pkt
20:24
Mikołaj "Bagi" Bagiński z odcinka na odcinka przechodzi coraz większą zmianę. Dostrzegła ją zwłaszcza Iwona Pavlović, która stwierdziła, że gwiazdor dojrzał na parkiecie i skończył osiemnaście lat!
20:18
Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska to kolejna para, która w ubiegłym tygodniu otrzymała maksymalną liczbę punktów. Dziś zaprezentują pełne namiętności tango, które przed laty zatańczyli Klaudia Halejcio i Tomasz Barański.
20:14
Maurycy Popiel i Sara Janicka za swój taniec otrzymali 35 punktów.
- Rafał Maserak: 8 pkt
- Ewa Kasprzyk: 10 pkt
- Tomasz Wygoda: 8 pkt
- Iwona Pavlović: 9 pkt
20:13
Maurycy Popiel i Sara Janicka w ubiegłym tygodniu zaprezentowali jeden z najpiękniejszych układów ostatnich edycji. Na parkiecie towarzyszyła im mama aktora, Lidia Bogaczówna.
Dziś przypomnieli sobie niezapomnianą rumbę Kingi Rusin i Stefano Terrazzino, która uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w historii programu. Wtedy otrzymali cztery dziesiątki.
Iwona Pavlović stwierdziła, że dziś Maurycy był bardziej niepewny na parkiecie niż w poprzednich odcinkach. Po chwili zgodziła się jednak z Ewą Kasprzyk i stwierdziła, że "im się podobało". Aktorka nie szczędziła parze komplementów. Podobnie jak i Rafał Maserak, który chwalił aktora za piękne zaprezentowanie partnerki w tańcu.
20:03
Uczestników oceni niezmiennie jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, a program prowadzą oczywiście Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.
W ubiegłym tygodniu aż cztery pary otrzymały najwyższe noty:
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko: 40
- Maurycy Popiel i Sara Janicka: 40
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar: 40
- Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska: 40
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: 37
- Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński: 36
- Aleksander Sikora i Daria Syta: 32
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska: 31
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin: 30
Jak będzie w dzisiejszym odcinku?
19:57
Połowa odcinków już za nami, ale z rywalizacji decyzją widzów pożegnały się dopiero dwie pary - Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim.
Jeszcze przed startem siedemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" z udziału wycofał się kontuzjowany Michał Czernecki. Z kolei kilka dni temu Maja Bohosiewicz poinformowała, że z powodu kontuzji nie może uczestniczyć w dalszych występach. Czy oznacza to, że w dzisiejszym odcinku również nikt nie odpadnie?
19:47
19:45
Zapraszamy na relację z szóstego odcinka siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentują się:
Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka,
Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
Para numer 5 Aleksander Sikora i Daria Syta,
Para numer 7 Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
Para numer 8 Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska,
Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska.