"Taniec z Gwiazdami": Powrót do najlepszych występów sprzed lat [RELACJA NA ŻYWO]

"Taniec z Gwiazdami": Kultowe tańce powracają!

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Podczas najnowszej, siedemnastej polsatowej edycji, świętujemy dwudziestolecie programu. Z tej okazji producenci "Tańca z Gwiazdami" przygotowali dla widzów oraz uczestników wiele niespodzianek. W najnowszym odcinku na parkiecie znów zabrzmią znane melodie, a tancerze odtworzą choreografie, które przez lata zachwycały publiczność i jurorów. Twórcy show przygotowali prawdziwą podróż w czasie.

