"Taniec z Gwiazdami": Maurycy Popiel zaprosił do programu swoją mamę

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. W minioną niedzielę wyemitowano rodzinny odcinek, który od kilku edycji jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów programu. Uczestnicy zapraszają wtedy na parkiet swoich bliskich - członków rodziny i przyjaciół. Przy okazji widzowie mogą na chwilę wejść do ich prywatnego świata.

W niedzielnym odcinku w programie pojawili się m.in. ośmioletnia córka Mai Bohosiewicz (34 l.), mąż Barbary Bursztynowicz (71 l.) czy córka Tomasza Karolaka (54 l.). Katarzyna Zillmann (30 l.), Marcin Rogacewicz (45 l.) i Maurycy Popiel (35 l.) zaprosili do "Tańca z Gwiazdami" swoje mamy. I wszyscy zaprezentowali się znakomicie. Wioślarka i gwiazdor "M jak miłość" za swoje występy otrzymali najwyższe noty!

Mama Maurycego Popiela nie jest osobą anonimową. Lidia Bogaczówna (68 l.) jest aktorką z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem. Od ukończenia szkoły teatralnej związana jest z krakowskimi teatrami. Można ją było również oglądać w serialach "Prawo Agaty", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe" czy filmie "Boże ciało".

"Taniec z Gwiazdami": Maurycy Popiel u boku mamy wytańczył sobie finał?

W materiale wyemitowanym przed występem Maurycy razem ze swoją taneczną partnerką Sarą Janicką (30 l.), odwiedzili rodzinny dom aktora. W krakowskim mieszkaniu powitali ich jego rodzice oraz bracia. Z uśmiechem na twarzy wspominali dzieciństwo gwiazdora.

Maurycy Popiel, Lidia Bogaczówna i Sara Janicka zatańczyli wspólnie walca angielskiego. Podczas występu na ich twarzach malowało się wiele emocji, a przepiękną choreografią oczarowali zgromadzoną w studiu oraz przed ekranami publiczność. Nawet jurorzy nie mogli wyjść z podziwu i nagrodzili ich czterema dziesiątkami. Nie kryli przy tym swoich emocji. W oczach Iwony Pavlović (62 l.) i Tomasza Wygody (51 l.) zalśniły łzy wzruszenia.

Byliśmy świadkami czegoś, co jest nieuchwytne. [...] Była to mieszanka takich rzeczy, o których ciężko mówić. [...] Przebiliście struktury materialne - zachwycał się juror.

Dla wielu widzów był to najpiękniejszy i najbardziej wzruszający taniec w historii ostatnich edycji programu. Godny finału, jak i nie samej Kryształowej Kuli!

To był najlepszy rodzinny taniec ze wszystkich edycji; Maurycy i Sara zdecydowanie powinni być w finale!! Nie bawią się w jakieś prywatne dramaty tylko ciężko trenują; Przepiękny, magiczny taniec. Pani Lidia z ogromnymi pokładami gracji i klasy; Z odcinka na odcinek mierzą coraz wyżej, to było wzruszające i genialnie zatańczone. Maurycy i Sara koniecznie do finału; Cudowny taniec syna z ukochaną mamą. To był piękny, elegancki i wzruszający taniec! Brawo dla całej trójki!

