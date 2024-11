Kim jest Sara Janicka z "Tańca z gwiazdami"? To warto wiedzieć o partnerce Macieja Zakościelnego

Spis treści

Sara Janicka w "Tańcu z gwiazdami"

Sara Janicka jest cenioną tancerką, która zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „Taniec z Gwiazdami”. W obecnej edycji show Polsatu o kryształową kulę walczy w parze z aktorem Maciejem Zakościelnym. To trzeci raz, kiedy Sara staje na pakiecie TzG. W 2019 roku partnerowała zawodnikowi MMA Akopowi Szostakowi. Dotarli do 5 odcinka, zajmując tym samym 7 miejsce w programie. W 2023 roku Sara tańczyła z Krzysztofem Szczepanikiem - aktor był zdecydowanie lepszym partnerem. Razem zdobywali świetne noty od jury, jednak do pełni szczęścia zabrakło głosów widzów. Odpadli w 8. odcinku 14. edycji, plasując się na całkiem niezłej trzecie pozycji.

W piętnastej edycji "Tańca z gwiazdami" Sara ma szansę na zwycięstwo. Wraz z partnerującym jej Maciejem Zakościelnym zyskali sobie i znakomite recenzje jurorów i ogromną sympatię publiczności. Ten finał, w którym poza nimi udział wezmą jeszcze Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina, będzie bardzo wyrównany, a o tym, kto sięgnie po najwyższą nagrodę, mogą decydować pojedyncze głosy.

Sara Janicka i Maciej Zakościelny w walce o kryształową kulę

Sara i Maciej, czyli para nr 12, od pierwszego odcinka sięgają po najwyższe noty jury. Serca jurorów i publiczności skradli prezentując doskonałe układy taneczne - pełne emocji i zaangażowania obojga tancerzy. Zaprezentowane przez nich w 4. odcinku tango to był prawdziwy majstersztyk, częściowo zatańczony na krzesłach i przy zasłoniętych oczach tancerki. Zgarnęli za nie cztery dziesiątki i udowodnili, że w programie nie są przez przypadek. Kolejne występy owocowały wysokimi notami i coraz żarliwszym dopingiem publiczności, docierając do finału walki kryształową kulę.

Sara Janicka zaczynała od gimnastyki artystycznej, taniec wybrała dzięki TzG

W jednej z rozmów Sara wyznała, że jako dziecko początkowo trenowała gimnastykę artystyczną. Taniec pokochała dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Oglądała wraz z rodzicami show wtedy emitowane na antenie TVN-u i zachwycała się tancerkami w pięknych strojach. W końcu postanowiła, że sama też chce tańczyć. Regularne treningi zaczęła dość późno, bo w wieku 13 lat.

Będąc dzieckiem siedziałam w domu i oglądaliśmy z rodzicami pierwszą edycję “Tańca z gwiazdami”. Patrzyłam na tancerki w tych pięknych sukniach i zazdrościłam im tych wspaniałych kreacji. Gimnastyczki występowały tylko w body. Z tego pragnienia zaczęła się moja przygoda z tańcem w wieku 13 lat, więc stosunkowo późno

- wspominała w rozmowie ze Złotą Sceną. Okazało się jednak bardzo utalentowaną i pilną uczennicą. Korzystała z tego, że trafia na lepszych od siebie partnerów, którzy pozwalali jej się rozwijać. Obecnie Sara może się pochwalić międzynarodową klasę taneczną S w tańcu towarzyskim.

Sara Janicka w "You Can Dance" i "Word of Dance"

Przełomowym momentem w karierze Sary był udział w programie telewizyjnym "You Can Dance – Po prostu tańcz!", w którym zyskała ogromne uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Jej występy wyróżniały się techniczną precyzją, kreatywnością oraz emocjonalnym przekazem, co pozwoliło jej dotrzeć do szerokiej publiczności. Turniej ukończyła na 8. pozycji. Trzy lata później, w 2018 roku, w parze z Kamilem Kuroczko dotarła do półfinału "Word of dance", co zaowocowało między innymi zaproszeniem jej na castingi do TzG 2019.

Sara Janicka prywatnie. Z mężem połączyła ją pasja do tańca

Sara Janicka ma 29 lat, pochodzi z Poznania. Studiowała psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od kilku lat jest w związku z Mikołajem Danielewiczem, w ubiegłym roku została jego żoną. Ukochany często towarzyszy Sarze w jej zawodowych wyzwaniach i zawsze jej kibicuje. Sam również jest związany zawodowo z tańcem.

