Przed nami ta część "Tańca z Gwiazdami", którą widzowie naprawdę doceniają. Mowa o odcinku rodzinnym. To właśnie w nim uczestnicy mają okazję pokazać się od bardziej prywatnej, zwyczajnej strony. Opowiadają o dzieciństwie, przyjaźniach, związkach, odsłaniają zaskakujące kulisy życia prywatnego i, co najważniejsze, przedstawiają publiczności swoich bliskich. Rodzina i przyjaciele, a więc osoby, które zazwyczaj dzielnie kibicują gwiazdom przed telewizorami, w odcinku rodzinnym mają okazję pomóc uczestnikowi na parkiecie.

Zobacz także: Beata Kozidrak uciekła z "Tańca z Gwiazdami"! MAMY ZDJĘCIA

Maurycy Popiel, znany z urody, zachwycającej sylwetki, którą odsłania w "Tańcu z Gwiazdami" i, jak się okazało, talentu do występów na parkiecie, tym razem zaprezentuje się z ukochaną mamą. Wbrew pozorom pani Lidia wcale nie jest anonimowa. To aktorka!

Zobacz także: Barbara Bursztynowicz wzrusza w "Tańcu z Gwiazdami"! Opowiada o codziennych trudach osób głuchych

Kim jest mama Maurycego Popiela?

Maurycy Popiel w show Polsatu coraz śmielej popisuje się umiejętnościami tanecznymi, które zdobywa pod okiem Sary Janickiej. Z odcinka na odcinek tańczy lepiej, co widać w ocenach od jurorów. W pierwszym odcinku ich cha-cha dostała 30 punktów, tymczasem tango zostało nagrodzone okrągłą 40! Aktor nie spoczywa na laurach i trenuje na całego. W tym tygodniu na sali będzie partnerować mu mama, którą widzowie poznają w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Będę tańczył z moją mamą. Ona odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Bardzo jej za wszystko dziękuję i myślę, że to, że mogłem zaprosić ją do odcinka rodzinnego i zatańczyć z nią przed wszystkimi telewidzami, to będzie dla niej "dziękuję" powiedziane z mojej strony poprzez taniec - mówił Maurycy w rozmowie z Party.

Zobacz także: Beata Kozidrak odsłoniła długie nogi w mini! Chód miała niepewny, ale ze szpilek nie zrezygnowała!

Okazuje się, że mama Popiela to aktorka Lidia Bogaczówna dobrze znana widzom krakowskiego Teatru Bagatela czy Teatru im. Juliusza Słowackiego. Kobieta obecnie ma 68 lat, a dla syna była pierwszą nauczycielką sztuki aktorskiej.

Lidia Danuta Bogacz-Popiel, bo tak brzmi pełne nazwisko aktorki, w latach 80. skończyła studia aktorskie w Krakowie, a później oddała się pracy na deskach teatrów. Można było oglądać ją również w TVP2 w programie "Spotkanie z Balladą", w serialach "Prawo Agaty", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe".

Zobacz także: Lanberry odpadła z "Tańca z Gwiazdami". "Mam gdzieś kontrowersje"

Gwiazda udziela się też w ZASP w Krakowie, a za swoje zasługi dla kultury polskiej została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2009 r. Odznaczeń ma zresztą więcej.

Wygląda na to, że przed nami emocjonujący odcinek "Tańca z Gwiazdami"!

Zobacz także: Maserak komentuje erotyczny występ Kaczorowskiej i Rogacewicza. Szok, co wyjawił juror

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała, ile waży. Podała dokładną liczbę. Znów schudła!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.