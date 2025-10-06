Beata Kozidrak uciekła z "Tańca z Gwiazdami"! MAMY ZDJĘCIA

Czwarty odcinek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" rozpoczął się w prawdziwie koncertowym stylu. Beata Kozidrak, gwiazda wieczoru, otworzyła program energicznym wykonaniem swojego hitu. Publiczność szalała, a jurorzy: Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda przyjęli artystkę w swoim gronie z ogromnym entuzjazmem. Widzowie nie kryli zachwytu, ale też zauważyli coś, co nie umknęło czujnym oczom fanów Beata zmagała się z wyraźną chrypą, co wywołało lawinę komentarzy w sieci.

Wieczór z hitami Beaty Kozidrak przyniósł uczestnikom niemałe wyzwanie. Każda para musiała zaprezentować się z jak najlepszej strony i pokazać, jak interpretuje utwór gwiazdy. Jurorzy nie szczędzili ostrych, ale też konstruktywnych komentarzy. Beata w swojej roli jurorki była dość łagodna - większość występów bardzo jej się podobała.

Widzowie zauważyli jednak, że wokalistka nie była w swojej pełnej formie. Jej głos brzmiał inaczej niż zwykle, co natychmiast wzbudziło ciekawość fanów. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne pytania i domysły dotyczące stanu zdrowia artystki. Niektórzy internauci podejrzewali przeziębienie, inni przemęczenie po intensywnym okresie koncertowym.

Jak udało się zauważyć Beata Kozidrak, mimo lekkiego osłabienia, zachowała pełen profesjonalizm. Po zakończeniu nagrania nie brała jednak udziału w rozmowach z mediami ani wspólnych zdjęciach z uczestnikami. Gdy kamery przestały nagrywać, gwiazda opuściła studio Polsatu bocznym wyjściem! To wyraźnie pokazuje, że chciała uniknąć jak najszybciej z tego medialnego zamieszania. Towarzyszyły jej dwie osoby z ekipy, które pomogły jej bezpiecznie dotrzeć do samochodu. Gwiazda pośpiesznie wsiadła do eleganckiego, białego mercedesa, który czekał tuż przy bocznym wyjściu, i odjechała najpewniej w stronę domu.

Podczas gdy Beata Kozidrak po zakończeniu programu szybko opuściła studio tylnym wyjściem, inni uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" chętnie korzystali z okazji, by spotkać się z fanami i fotoreporterami. Na parkingu przed halą zdjęciową panowała świetna atmosfera. Gwiazdy uśmiechały się do obiektywów, pozowały i wymieniały uściski. Najwięcej emocji wzbudził jednak Bagi, który w doskonałym humorze zaprezentował przed paparazzi kilka tanecznych kroków.

