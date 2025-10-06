Maserak komentuje erotyczny występ Kaczorowskiej i Rogacewicza. Szok, co wyjawił juror

Agnieszka Kaczorowska to nie tylko aktorka znana z roli Bożenki w "Klanie", ale też utytułowana tancerka, wielokrotna mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich. W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowała wyjątkowy występ w duecie z Marcinem Rogacewiczem. Układ pełen bliskości, erotycznych gestów i sugestywnych ruchów ciała sprawił, że widzowie przecierali oczy ze zdumienia.

Niektórzy uznali taniec za artystyczne dzieło, inni zarzucili tancerce, że przekroczyła granice dobrego smaku. W komentarzach pod nagraniem z programu roi się od opinii w stylu: "To nie było show taneczne, tylko scena z filmu dla dorosłych".

Rafał Maserak o erotycznych wygibasach Agnieszki Kaczorowskiej

Emocje po emisji odcinka sięgnęły zenitu. Widzowie zasypali internet swoimi komentarzami, a wielu z nich domagało się nawet reakcji produkcji Polsatu. Niektórzy wprost pisali, że Polsat nie powinien pokazywać takich rzeczy w telewizji, oraz że oglądają to też dzieci!

W obronie Agnieszki stanął jednak juror show, który doskonale wie, że taniec to nie tylko kroki, ale też emocje i ekspresja. Na ten temat w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział się Rafał Maserak.

A dlaczego? Było już po 22. przecież, więc spokojnie, ale to jest czysta esencja miłości. Taki jest taniec o nazwie rumba. I tutaj było widać się całkowitą prawdę i to się właśnie ma wydarzać w tańcu - mówi nam Rafał Maserak.

Juror odniósł się też do burzy w sieci. Odniósł się też do opinii, że - "Bożenka, to wirujący seks".

Zawsze będą jakieś komentarze. Jednym to pasuje, drugim to nie pasuje. Dlatego też jest nas czwórka jurorów i jedni są za, drudzy są przeciw. Więc zawsze tak będzie, więc o to chodzi, żeby były te komentarze (...) Już niech odkleją jej tę łatkę Bożenki. Już tutaj widać, że jest naprawdę fantastyczną tancerką. Prezentuje naprawdę wysoki poziom taneczny. I do tego jeszcze ma fantastycznego partnera, który jej w tym pomaga - mówi wprost Maserak.

Z kolei Agnieszka Kaczorowska na pytanie, czy jej taniec nie był zbyt odważny, jak na telewizyjny program odpowiada, że: Tańczyliśmy pod koniec programu, to chyba już było po 22... - wyznała "Super Expressowi".

Czy Polsat pójdzie w stronę bardziej śmiałych choreografii? Zobaczymy w kolejnych odcinkach!

Rozmawiała Julita Buczek

