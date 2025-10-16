Maja Bohosiewicz zrezygnuje z "Tańca z Gwiazdami"? Sprawa jest poważna. Mąż przybył na ratunek

Maja Bohosiewicz może odejść z "Tańca z Gwiazdami". Produkcja w kropce

Choć wyemitowano już 5 odcinków "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", do tej pory widzowie pożegnali dopiero dwie pary – Ewę Minge i Michała Bartkiewicza oraz Lanberry i Piotra Musiałkowskiego. Teraz wiele wskazuje na to, że nad programem zbierają się czarne chmury.

Jak ujawnił informator Pudelka, Maja Bohosiewicz nabawiła się poważnej kontuzji i może być zmuszona do rezygnacji z dalszego udziału w show.

Maja Bohosiewicz rozważa rezygnację z "Tańca z Gwiazdami". Gwiazda podczas treningów nabawiła się poważnej kontuzji związanej z żebrem

– ujawnia informator portalu, dodając, co w związku z tym planuje Polsat.

Produkcja zastanawia się, co zrobić w takiej sytuacji: czy przywrócić Lanberry, która jako ostatnia pożegnała się z programem, czy pozostawić grono uczestników uszczuplone o jedną parę

– twierdzi źródło.

Bohosiewicz, która tańczy w duecie z Albertem Kosińskim, od początku podkreślała, że udział w programie traktuje jako zabawę i przygodę. Aktorka zapowiadała też, że wszystkie zarobione w show pieniądze przekazuje na cele charytatywne.

Niepokojący wpis Mai Bohosiewicz

Wśród doniesień o kontuzji pojawił się również emocjonalny wpis influencerki. Na InstaStory Maja opublikowała zdjęcie swojego męża z podpisem:

Jeden telefon z płaczem, a stary wsiada w samolot i leci nocnym samolotem, żeby o 2:00 w nocy wylądować w Gdańsku i o 7:00 rano wjechać z drożdżówkami do sypialni, żeby przytulić. It must be love.

Fani natychmiast zaczęli spekulować, czy emocjonalny wpis może mieć związek z jej stanem zdrowia i decyzją o ewentualnym odejściu z programu.

Co dalej z "Tańcem z Gwiazdami"?

Według informacji Pudelka, Polsat wciąż analizuje sytuację. Jeśli Maja rzeczywiście zdecyduje się zrezygnować, produkcja stanie przed trudnym wyborem – czy przywrócić Lanberry, czy też kontynuować show z mniejszą liczbą uczestników.

