Edyta Górniak nagle wbiegła na parkiet "Tańca z Gwiazdami". A potem wybuchła WIELKA AWANTURA!

2025-10-19 22:20

Edyta Górniak była gościem specjalnym ostatniego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami". Po występie Barbary Bursztynowicz nagle wbiegła na parkiet i przejęła antenę. Niestety, chwilę później wyniknęła awantura, która wzbudziła w studiu wielkie emocje. Iwona Pavlović aż się wpieniła!

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" niespodziewanie przyniósł naprawdę wielkie emocje. Pary odtworzyły najsłynniejsze choreografie z historii programu. I tak np. Wiktoria Gorodecka zatańczyła rumbę Agaty Kuleszy, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska cha-chę Julii Wieniawy, a Tomasz Karolak sambę Piotra Gąsowskiego. 

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin musieli odtworzyć choreografię, którą przed laty w programie wykonała Edyta Górniak, występująca wtedy z Janem Klimentem. Diwa była obecna w studio "Tańca z Gwiazdami". Zaraz po występie Bursztynowicz wbiegła na parkiet, by uściskać ją, wycałować jej ręce i pochwalić. A publiczność wstała, by nagrodzić aktorkę wielkimi brawami.

- To jest tak wzruszające, że pani pokonała wewnętrzne bariery - także bólu. To bardzo trudne, żeby zrobić te wszystkie szpagaty. Co za wspaniały nauczyciel! W ogóle jest pani taka śliczna z bliska. Śliczna dziewczyna - wychwalała Basię Edyta Górniak.

Niestety, ogniste tango podzieliło jurorów. I to jak! Najbardziej uniosła się Iwona Pavlović.

Basiu, poprawiłaś się, ale w ilości kroków, a nie jakości. Nie masz, no, nie masz sylwetki tancerki. Wiek nie ma nic do tego. Jest rama i jest antyrama. Gdyby Michał zniknął, nie ma cię, Basiu. Sorry! Ja Basię uwielbiam, ale czy ja jestem świetną aktorką? No nie!

- emocjonowała się Czarna Mamba. 

Pavlović i Maserak kłócą się w "Tańcu z Gwiazdami"

Na jej słowa od razu zareagował Rafał Maserak i zaczęła się awantura!

Stop, stop, stop! Bo się troszeczkę zapędziłaś. Nie jesteśmy na turnieju tańca w Olsztynie. To jest program rozrywkowy i tu się liczą emocje. Weszła pani w klimat tanga i mnie się to bardzo podobało. Dla mnie kroki były rewelacyjne. Ja się delektowałem

- powiedział Maserak.

Napięcie próbowała rozładować Ewa Kasprzyk. 

- Basia była odmieniona. Na pewno to nie była aptekarka z "Klanu", która siedzi jesienią siedzi w aptece i mówi: "Nie ma Rutinoscorbinu" - rzuciła aktorka.

Edyta Górniak próbowała pomóc Basi Bursztynowicz, jak tylko mogła. 

- Potwierdzam, że były wszystkie kroki, bo ja pamiętam. Było super - powiedziała, a na koniec zaśpiewała nawet hasło: "Basia do finału".

W sieci nie brakuje słów krytyki pod adresem Iwony Pavlović. 

"Dla pani Basia Iwona jest ostra, a dla Tomka Karolaka super. Niesprawiedliwa ocena, jak co tydzień! Przykre to". "Czy Czarną Mambę kiedyś jakaś starsza kobieta skrzywdziła - może trenerka, sędzina - że zawsze czepia się starszych uczestniczek?" - piszą internauci na Instagramie "Tańca z Gwiazdami".

Czy Iwona Pavlović przesadziła z krytyką Barbary Bursztynowicz? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

