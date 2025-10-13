Kasia Zillmann znowu w centrum uwagi! Taki występ przejdzie do historii programu!

Katarzyna Zillmann, znana z odwagi i autentyczności, po raz kolejny udowodniła, że nie boi się przełamywać barier. Jej udział w tanecznym show Polsatu od samego początku był szeroko komentowany, zarówno z powodu świetnych występów, jak i bezkompromisowego zachowania. W odcinku rodzinnym zawodniczka zaprosiła na parkiet swoją mamę, Ludwikę, co okazało się jednym z najbardziej emocjonalnych momentów całej edycji.

Zobacz też: Prawda o Kasi Zillmann ujrzała światło dzienne. Taka jest naprawdę

"Taniec z Gwiazdami": Katarzyna Zillmann wywołała burzę w sieci po tańcu z mamą

Podczas wyjątkowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" Zillmann, jej taneczna partnerka Janja Lesar oraz mama Ludwika zaprezentowały wspólny występ w rytmie charlestona. Trzy kobiety wniosły na scenę nie tylko taneczną energię, ale też prawdziwe emocje i ciepło rodzinne. Publiczność zgotowała im owację na stojąco, a jurorzy nie szczędzili komplementów.

Występ został oceniony maksymalnie, trio pań zdobyło komplet punktów od jury. Na oficjalnym profilu programu pojawiła się fala komentarzy pełnych zachwytu.

Wasz charleston był jak powiew starego Broadwayu, Wspaniały, z klasą, humorem i tym cudownym retro pazurem. Był jak mały spektakl. Czułem się, jakbym się przeniósł do lat 20.! Było wszystko; błysk, energia i urok bez końca. Patrząc na ten Wasz dzisiejszy występ, miałem poczucie, że pokazujecie kawałek siebie; prawdziwy, szczery i piękny. To nie był tylko taniec, to była podróż. Przeniosłyście nas do świata, gdzie liczą się szacunek, akceptacja i wzajemne zaufanie. Każdy gest, każdy uśmiech mówił więcej niż tysiąc słów. To ogromny dar, że dzielicie się tym. Macie w sobie coś, co sprawia, że człowiek czuje się bliżej piękna i prawdy. Wasz taniec naprawdę mnie poruszył. Oglądałem go z uśmiechem na twarzy i łzami w oczach. Jesteście wyjątkowe. Jesteście po prostu niezwykłe - można było przeczytać w sieci.

Nie zabrakło jednak krytycznych głosów. Część widzów zwracała uwagę, że mama zawodniczki nie tańczyła zbyt wiele.

Dla mnie żart tutaj 40 pkt, gdzie mama nic nie tańczyła i również 40 pkt dla Maurycego i jego mamy. Trochę takie niesprawiedliwe, ale no okej... - komentowano na Instagramie.

Niektórzy uznali oceny jury za niesprawiedliwe wobec innych uczestników, podkreślając, że emocje nie powinny przysłaniać oceny umiejętności tanecznych.

Zobacz też: Katarzyna Zillmann w srebrzystym body w "Tańcu z Gwiazdami". Zupełnie jak Doda! Tak wyszła na parkiet

Zobacz naszą galerię: Kasia Zillmann znowu w centrum uwagi! Taki występ przejdzie do historii programu!

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann