Katarzyna Zillmann w srebrzystym body w "Tańcu z Gwiazdami". Zupełnie jak Doda! Tak wyszła na parkiet

Trzeci odcinek 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy, bo jubileuszowy. Choć uczestnicy występowali, wykonując skomplikowane układy, a więc zupełnie jak zawsze, to pomiędzy popisami pojawiali się goście, którzy wspominali poprzednie edycje. Puszczano też nagrania archiwalne, opowiadano anegdoty, a żartom nie było końca.

Na parkiecie tańczyły nie tylko gwiazdy z najnowszej serii show, ale i ci, którzy brali w nim udział lata temu. Działo się! Anna Mucha, wchodząc na parkiet niemal spadła ze schodów, a Rafałowi Mroczkowi później dostało się od internautów za to, że nie pokazał się z Anetą Piotrowską, choć tancerka była obecna na widowni.

Katarzyna Zillman dała piękny popis... we wdzianku "pożyczonym" od Dody

W odcinku specjalnym nie pominięto części konkursowej. Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Wiktoria Gorodecka, Tomasz Karolak, Lanberry, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz, Aleksander Sikora i Katarzyna Zillmann stawili się na parkiecie i zrobili swoje.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zatańczyły cha-chę i zdobyły 37 punków, a więc uzyskały doskonały wynik bliski idealnej 40. Jurorom podobała się spontaniczność Katarzyny, ale internauci bywali zirytowani zachowaniem sportsmenki na parkiecie.

Co za okropne słowo. Irytacja to jest jakiś taki wyraz frustracji, którą ktoś, kto to odbiera, może przeżywać. Życzymy wszystkim komentującym: bądźcie zadowoleni. Jak jesteście szczęśliwi, to nie chcecie komuś sprawić przykrości. To bardziej świadczy o was niż o kimś. Dla mnie cringe nie istnieje - podsumowała Kasia w rozmowie z Pudelkiem.

Nie tylko taniec Zillmann budzi emocje. W najnowszym odcinku "TzG" gwiazda wystąpiła we wdzianku przywodzącym na myśl srebrzystą "zbroję", w której do zdjęć pozowała Doda.

Sportsmenkę i piosenkarkę więcej dzieli, niż łączy, ale strój taneczny Katarzyny nie mógł nie skojarzyć się z Dorotą. Prawda?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji