Mucha potknęła się na wejściu, ale potem rozgrzała parkiet z Maserakiem

Julita Buczek
2025-09-29 8:28

Na planie "Tańca z Gwiazdami" nigdy nie brakuje emocji, a tym razem główną bohaterką wpadki stała się Anna Mucha. Aktorka pojawiła się w studiu, by zatańczyć z Rafałem Maserakiem. Niestety, zanim zdążyła wejść na parkiet, o mało nie zaliczyła upadku. Szybko jednak odzyskała równowagę i z uśmiechem popędziła do tańca.

Anna Mucha to gwiazda, która od lat przyciąga uwagę widzów swoją energią, pewnością siebie i poczuciem humoru. Nic więc dziwnego, że jej obecność na planie "Tańca z Gwiazdami" wywołała ogromne poruszenie. Fani nie mogli doczekać się, aż zobaczą ją ponownie na parkiecie w duecie z legendą show - Rafałem Maserakiem. Choć początek zapowiadał się nieco dramatycznie, wszystko skończyło się w wielkim stylu.

"Taniec z Gwiazdami": Anna Mucha prawie wywróciła się na schodach

Moment wejścia Muchy na parkiet przeszedł do historii programu. Aktorka, ubrana w efektowną kreację, kierowała się w stronę parkietu, gdy nagle… straciła równowagę. Widzowie wstrzymali oddech, a na twarzach jurorów pojawiło się napięcie – wyglądało na to, że gwiazda za chwilę runie na podłogę.

Na szczęście Mucha wykazała się niesamowitym refleksem. Złapała pion, poprawiła suknię i z charakterystycznym dla siebie wdziękiem uśmiechnęła się do publiczności. 

Kiedy dołączyła do Rafała Maseraka, publiczność przywitała ich owacjami. Para zaprezentowała energetyczny układ. Widać było, że Mucha i Maserak świetnie się czują razem na parkiecie - a ich taniec był pełen luzu i radości. Po występie w sieci nie zabrakło komentarzy, w których fani komplementowali jej występ i nikt już wtedy nie pamiętał o wpadce ze schodami!

Anka jest super babka! Bardzo odważna! - pisali niektórzy. 

Anna Mucha doskonale zna parkiet "Tańca z Gwiazdami", bo to właśnie tam odniosła jeden ze swoich największych sukcesów w show-biznesie. Aktorka brała udział w 10. edycji programu, która początkowo była emitowana w Polsacie, a następnie w TVN. To wydanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem widzów, a Mucha od samego początku była jego największą gwiazdą. Jej partnerem tanecznym został Rafał Maserak - jeden z najbardziej utytułowanych i doświadczonych tancerzy w historii formatu. Ich występy szybko podbiły serca jurorów i publiczności. Para imponowała energią, zgraniem i charyzmą, a ich taniec często oceniano jako wyjątkowo widowiskowy. W 2009 roku Anna Mucha i Rafał Maserak sięgnęli po upragnioną Kryształową Kulę, wygrywając całą edycję.

23 zdjęcia
