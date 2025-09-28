Kto odpadł? Specjalny odcinek "Tańca z Gwiazdami" zakończył się niespodzianką

Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" rozkręca się na całego. W poprzednim odcinku z programem rozstała się Ewa Minge, ale w grze wciąż pozostała większość składu: Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Wiktoria Gorodecka, Tomasz Karolak, Lanberry, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz, Aleksander Sikora i Katarzyna Zillmann.

Odcinek jubileuszowy oznaczał dla nich nieco dłuższe oczekiwanie na ostateczny wynik, ponieważ między kolejnymi występami pokazywano urywki z poprzednich edycji (a w sumie jest ich aż 30!), rozmawiano z dawnymi uczestnikami, wspominano. Był śmiech, były łzy wzruszenia. Ale kto odpadł?

Wspaniałe występy gwiazd. Popisali się!

W odcinku specjalnym wiele było dodatków, ale to występy uczestników budziły najwięcej emocji. Jako pierwsi na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawili się Bagi z Magdą Tarnowską. Zatańczyli cha-chę, a jury dało im 29 punktów.

Przesympatyczny chłopak, super słodziak, ale to nie był dobry taniec - oceniła jedna z internautek na facebookowym profilu programu.

Iwona Pavlović podsumowała:

Lekko, przyjemnie, trochę mało akcentów cha-cha-raz.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin wykonali charlestona ocenionego na 22 punkty.

Jako para jesteście przykładem na to, że nie ma żadnej przepaści pokoleniowej - stwierdziła Ewa Kasprzyk.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczyli walca angielskiego, a zanim to zrobili, widzowie zobaczyli pierścionek zaręczynowy! To niektórym na pewno podniosło ciśnienie. Jurorom popis pary bardzo się spodobał. Część internautów też była zachwycona, choć niektórych irytują czułości między tą dwójką. Aktor i jego nauczycielka otrzymali 37 punktów.

Maurycy Popiel i Sara Janicka zaprezentowali się w tangu. Uczestnik show już na wstępie... zdjął koszulę. Ale nawet gdyby tego nie zrobił, para zasłużyłaby na 40 punktów. Ich taniec był szalenie zmysłowy, ale i profesjonalny.

100 proc. taga w tangu - uznała Ewa Kasprzyk.

Po wspaniałym Popielu i przepięknej, utalentowanej Janickiej na parkiet wyszli Aleksander Sikora i Daria Syta, którzy pokazali się w jive'ie. Niestety nie był idealny i para zebrała 30 punktów.

Więcej, bo 38 punktów trafiło do Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczko. Quickstep poszedł im jak po maśle. 37 punktów, a więc też bardzo dużo, otrzymała kolejna para - Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - które zatańczyły cha-chę.

Nieco mniej hipnotyzujący był taniec Mai Bohosiewicz i Alberta Kosińskiego. Kasprzyk uznała ich tango za letnie, a jurorzy przyznali aktorce 25 punktów.

Lanberry i Piotr Musiałkowski mieli za zadanie wykazać się w cha-chy i udało się. Zebrali 36 punktów.

Podoba mi się twoja siła i odwaga. Nie boisz się - ocenił Tomasz Wygoda.

Po chwili parkiet przejęli Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Ich charleston niestety nie wzbudził podziwu i został nagrodzony 18 punktami. Karolak wylądował na ostatniej pozycji tabeli. Pierwsi w zestawieniu byli Maurycy i Sara, którzy jako jedyni w odcinku specjalnym otrzymali cztery dziesiątki.

Kto odpadł w "Tańcu z Gwiazdami"?

Ku uciesze uczestników z programu "Taniec z Gwiazdami" w czasie odcinka specjalnego nie odpadł NIKT, choć Krzysztof Ibisz potrzymał pary w sporej niepewności.

Spotykamy się za tydzień w tym samym składzie. Głosy przechodzą do ostatniego odcinka, żaden głos się nie zmarnuje - powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji