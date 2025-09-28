200 znanych twarzy na imprezie "Tańca z Gwiazdami". Niektórzy o włos od wpadki! Kajra zaszalała

Jubileuszowy, specjalny odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyciągnął mnóstwo gwiazd, a konkretnie aż około 200! Siedzenia przeznaczone dla publiczności zajęli znani i lubiani, a każdy najazd kamery na publikę oznaczał, że widzowie wyłapią wzrokiem kolejnych idoli. Kogo tam nie było?!

Zobacz także: Szczuplutka Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk z żoną na tej samej imprezie. Co za spotkanie!

Gwiazdy przybyły tłumnie na 20. urodziny show, który wciąż bawi Polaków, dostarcza rozrywki i sprawia, że niektóre nazwiska jeszcze bardziej zyskują na popularności. Tuż przed nagraniami na czerwonym dywanie zaroiło się od aktorów i aktorek, prezenterów, gospodyń programów, piosenkarzy i wokalistek. Niektórzy postanowili wyróżnić się z tłumu wyrazistymi stylizacjami!

Kiedy Kajra przechadzała się, pozując do zdjęć, niemal doszło do wpadki. Ale inne gwiazdy też musiały uważać.

Zobacz także: Bursztynowicz szokuje wyznaniem o swoim małżeństwie. Mówi o pogubieniu. "Okazja czyha na każdym kroku"

O włos od wpadki. Kajra w białym wdzianku przyciągnęła spojrzenia

Kajra, która w "Tańcu z Gwiazdami" popisywała się talentem w 2021 r. i ostatecznie przegrała wówczas z Piotrem Mrozem, teraz wygrała stylizacją. Na czerwonym dywanie pokazała się ubrana w biały garnitur, co tylko pozornie było bezpiecznym wyborem. Piosenkarka pod marynarkę nie założyła zupełnie nic! Zrezygnowała z topu, bluzki, a nawet bielizny.

A że dekolt wdzianka był obszerny, niemal odsłoniła o wiele za wiele! Wbrew pozorom, nie wyglądała na przejętą. Wydaje się, że panowała nad sytuacją, która kogoś innego mogła wyprowadzić z równowagi. Na szczęście obeszło się bez wpadki.

Zobacz także: Tak zmieniał się Marcin Rogacewicz! Lata mijają, a on coraz przystojniejszy?

Mnóstwo gwiazd

Na urodziny "Tańca z Gwiazdami" zaproszono wszystkich, którzy występowali w programie, a przez 20 lat tańczących celebrytów się namnożyło. Jeśli dodamy do tego tancerzy, jurorów i prowadzących, otrzymamy ogromny zbiór gwiazd, które zwykle nie pokazują się tak licznie na czerwonym dywanie. To była wyjątkowa okazja.

Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. Rafał Mroczek, Anna Maria Sieklucka, Aneta Zając, Monika Miller, Radosław Liszewski, Julia Wróblewska, Kasia Cichopek i wiele, wiele innych. W odcinku wystąpili również Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski, którzy prowadzili show przez siedem edycji.

W specjalnym epizodzie i Skrzynecka, i inni dawni uczestnicy show opowiadali o tym, jak program na nich wpłynął. Nie brakowało ciekawostek oraz ważnych historii, ale i żartów oraz potknięć.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Zostawiła konkurencję w tyle. Dlaczego gwiazda zmieniła nazwisko?

Zobacz więcej zdjęć. Aneta Zając w obcisłej kreacji. Wystawiła zgrabną nogę. WOW! A inne gwiazdy? Szalały na czerwonym dywanie przed "Tańcem z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.