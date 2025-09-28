Aneta Zając ostatnio zrzuciła nadliczbowe kilogramy, wysmukliła sylwetkę i ćwiczeniami dodała sobie nieco mięśni. Wygląda fantastycznie. Metamorfozy nie da się przeoczyć. Widać ją, gdy Zając pokazuje się w codziennych stylizacjach, a kiedy założyła wieczorową kreację, efekt tym bardziej rzucał się w oczy.

Od Zając nie dało się oderwać wzroku. Czekoladowa, marszczona kreacja okazała się strzałem w dziesiątkę.

Na tej samej imprezie związanej z jubileuszem "Tańca z Gwiazdami" nie zabrakło również Mikołaja Krawczyka z żoną. Byli partnerzy zazwyczaj nie widują się na czerwonym dywanie! Wyszło niezręcznie?

Aneta Zając na imprezie "Tańca z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" w tym roku celebruje 20. urodziny. Z tej okazji zorganizowano odcinek specjalny, a do studia przybyło mnóstwo gwiazd, bo aż około 200! To zazwyczaj się nie zdarza. A jednak format jest na tyle wyjątkowy, że skusił nawet tych, którzy na czerwonym dywanie nie bywają za często oraz tych, którzy zazwyczaj nie bywają na tych samych imprezach.

Tak jest w przypadku Zając i Krawczyka, którzy dawniej pałali do siebie ogromną miłością i doczekali się wspólnych dzieci, ale później ich ścieżki życiowe poszły w przeciwnych kierunkach. Aktorzy nadal wspólnie wychowują dorastających synów (i walczą ze sobą o alimenty), ale łączą ich jedynie dzieci. Tym razem można było ich zobaczyć na tym samym wydarzeniu, jednak nie pozowali wspólnie do zdjęć.

Aneta Zając skradła show, pokazując się w wyjątkowo eleganckim wydaniu. Trzeba przyznać, że brązowa sukienka w pięknym odcieniu zrobiła robotę! Aktorka, która ostatnio zrzuciła sporo zbędnych kilogramów, by naprawić sobie szwankujące zdrowie, wyglądała jak marzenie. Brąz wspaniale wyglądał na czerwonym dywanie, a gdy Zając wystawiła smukłą, opaloną nogę obutą w wysokie szpilki, zwróciła na siebie uwagę absolutnie wszystkich.

Zaczęłam się stosować do zalecenia lekarza, podjęłam tę walkę, zmieniłam całkowicie dietę, sposób odżywiania. Nie dietę, bo wcześniej stosowałam różne modne diety czy detoksy, które tak naprawdę mi szkodziły. Dlatego zmieniłam ten sposób żywienia, wprowadziłam więcej sportu. Teraz jest mi łatwiej uprawiać sport niż w styczniu. Natomiast idę w to dalej, bo się dobrze czuję - powiedziała Zając w rozmowie z "Super Expressem".

Mikołaj Krawczyk z żoną też świętował z "Tańcem z Gwiazdami"

Wśród mnóstwa celebrytów, które świętowały rocznicę "Tańca z Gwiazdami", był i Mikołaj Krawczyk, któremu na czerwonym dywanie towarzyszyła żona. Oboje postawili na czerwone stylizacje.

Niedawno Krawczyk w sieci komentował przemianę byłej partnerki w mocno kontrowersyjny sposób:

Sylwią (Juszczak, obecna żona - przyp. red), moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką (Włodarczyk - przyp. red.) nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, tylko nie wiem, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym co mówi.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji