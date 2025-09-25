"Taniec z Gwiazdami": Elżbieta Romanowska wytańczyła sobie finał

"Taniec z Gwiazdami" obecny jest na polskich ekranach już od dwudziestu lat. Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Decyzją Edwarda Miszczaka (70 l.) w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

Program nadal przyciąga przed ekrany tłumy fanów, a na parkiet kolejne gwiazdy show-biznesu oraz internetu. Prawie dziesięć lat temu swoje taneczne umiejętności zaprezentowała Elżbieta Romanowska (42 l.). Aktorka brała udział w piątym sezonie. Partnerował jej Rafał Maserak (41 l.).

Zobacz również: Piękna aktorka wygra "Taniec z Gwiazdami"?! Nowa faworytka ma spore doświadczenie taneczne

"Taniec z Gwiazdami": Elżbieta Romanowska o hejcie. Okropne słowa!

Nie dało się zaprzeczyć, że gwiazda i tancerz zostali idealnie dobrani pod względem charakterów. Oboje są istnymi wulkanami energii. Widzowie ich pokochali, a para bez większych problemów dotarła do samego finału. Musieli jednak ustąpić miejsca Annie Karczmarczyk (34 l.) i Jackowi Jeschke (34 l.).

Aktorka gościła niedawno w studiu "Świata Gwiazd". W rozmownie z Jakubem Szewczykiem opowiedziała o swojej karierze i życiu. Romanowska wróciła również pamięcią do "Tańca z Gwiazdami". To wtedy po raz pierwszy spotkała się z tak ogromną falą hejtu.

To był moment, kiedy wylała się na mnie po raz pierwszy ogromna fala hejtu. Określenia "gruba świnia", "locha", "wieprzu". "Nie wiem, ty jak podskoczysz, zrobisz na parkiecie dziurę wielkości Stadionu Narodowego". "Maserek przez ciebie wyląduje na wózku inwalidzkim". "Patrząc na ciebie jestem za eutanazją". To są takie jedne z najlżejszych określeń, które kierowano gdzieś w moim kierunku - wspominała.

Na szczęście mogła liczyć na wsparcie bliskich, w tym tanecznego partnera. Elżbieta Romanowska postanowiła skupiać się na pozytywnych aspektach programu.

Taniec pokazał mi, ten program, to, że jestem bardzo silna. I że im bardziej ktoś wali mi kłody pod nogi, tym bardziej ja zaczynam unosić głowę wyżej i mówić: "no to zobaczymy". I to mnie bardzo wzmocniło, zahartowało. A przy okazji, dla mnie to była najpiękniejsza przygoda życia - powiedziała aktorka.

Co więcej, gdyby zaproponowano jej ponowny udział w show, zgodziłaby się bez chwili wahania.

Zobacz również: Elżbieta Romanowska miała urodziny dzień po śmierci mamy. Te słowa skruszą najtwardsze serca

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie