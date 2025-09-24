Karolak i Kammel w ogniu! Awantura o "modlitwę" w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" to od lat jedna z najbardziej rozpoznawalnych rozrywkowych marek telewizyjnych w Polsce. Nie brakuje emocji, rywalizacji i medialnych historii wokół uczestników. Tym razem to jednak nie występ taneczny, a kulisy programu znalazły się na świeczniku. Głośne nagranie, w którym gwiazdy żartobliwie odwoływały się do jurorów w formie parodii modlitwy, wzbudziło lawinę negatywnych komentarzy. Polsat wydał oficjalne stanowisko, a Maja Bohosiewicz - przeprosiny.

Karolak nakrzyczał na Kammela! "Dej spokój, nie ma ważniejszych tematów?"

We wtorek w Kanale Zero Tomasz Karolak musiał zmierzyć się z pytaniami Tomasza Kammela na temat swojej roli w całej aferze. Dziennikarz nie krył oburzenia!

Stary chłop, 54-letni tak jak ja. Dlaczego ty nie powstrzymałeś tej bandy małolatów przed ułożeniem tej idiotycznej modlitwy, w której pada jeszcze z twoich ust słow d*pa? - pytał Tomasz Kammel.

Karolak nie pozostawił słów bez odpowiedzi i od razu przeszedł do kontrataku.

Weź przestań, co ty jesteś, k*rwa, jakiś katolik zatwardziały? (...) Dajże spokój już. Wiesz, co powiedział ksiądz, który to zobaczył? Powiedział tak: "Gdybyście powiedzieli - Wysłuchaj nas Panie", to byłoby to super, ale w związku z tym, że powiedzieliście "Wysłuchaj nas parkiet", to już jest przesada - wyjawił aktor w rozmowie z Kammelem.

Rozmowa szybko zamieniła się w gorącą wymianę zdań. Kammel podtrzymywał, że nagranie było niestosowne, a duchowny miał rację. Karolak natomiast wskazywał na kabarety, które od lat korzystają z motywów religijnych, nie budząc aż takich emocji.

Ale milionowe zasięgi mają kabarety, gdzie ostatnio widziałem, że wchodzi ksiądz w kabarecie do domu i grają taką scenkę pokój temu domowi i przedpokojowi. No i Opera Leśna się cała śmieje - powiedział Karolak.

Kammel nie zgodził się z takim porównaniem, argumentując, że konwencja kabaretowa rządzi się innymi prawami. Aktor jednak nie dawał za wygraną.

Zgadza się, konwencja - odpowiedział mu Tomasz Kammel. Błagam cię, co konwencja, tu też konwencja. Dej spokój, nie ma ważniejszych tematów? To jest szukanie dziury w całym - wyjawił na zakończenie aktor.

