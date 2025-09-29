Aneta Zając i Mikołaj Krawczyk przed laty tworzyli zgraną, jak się wydawało, parę. Świetnie bawili się w swoim towarzystwie i pięknie razem wyglądali. Choć spędzili wspólnie kilka lat, nie wzięli ślubu, przynajmniej nie w realnym życiu. Za to stanęli na ślubnym kobiercu, gdy oboje grali w "Pierwszej miłości". Poza planem Zając nie dane było włożyć białej sukni, choć jej związek z Mikołajem trwał aż 7 lat i para doczekała się 2 synów.

W 2012 r. rozstali się, a informacja o tym była szokiem dla ich fanów. Krawczyk odszedł do Agnieszki Włodarczyk, a Zając skupiła się na opiece nad maleńkimi synami. Później była walka o alimenty, która trwa do dziś... Mikołaj i Włodarczyk ostatecznie się rozeszli. W 2017 r. aktor ożenił się z Sylwią Juszczak.

Zając i Krawczyk na tej samej imprezie. "Połączył" ich "Taniec z Gwiazdami"

Aktorska para, choć dzieli się opieką nad synami, nie pała do siebie ciepłymi uczuciami. Widać to m.in. we wpisach Krawczyka, który w sieci uzewnętrznia to, co myśli, czasem wbijając byłej ukochanej szpile.

Tak było ostatnio, kiedy naigrywał się z odmienionego wyglądu Anety:

Sylwią (Juszczak, obecna żona - przyp. red), moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką (Włodarczyk - przyp. red.) nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, tylko nie wiem, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym co mówi.

Niedługo później Aneta odpowiedziała swojemu eks w podcaście Magdy Mołek:

Nie chciałabym, żeby prywatne, wrażliwe tematy były poruszane na forum publicznym. Cisza jest bardzo trudna, żeby nie skomentować jednak tego… Musiałabym przedstawić swoją wersję, a nie czuję takiej potrzeby. Dla mnie najważniejsze jest to, że wiem, jak to wygląda i moi najbliżsi wiedzą. A naprawdę uważam, że od tego typu spraw dorosłych są odpowiednie instytucje i tam trzeba je rozwiązywać.

Nie minął nawet miesiąc, gdy dawni partnerzy spotkali się - co prawda nie w żadnej instytucji, a na imprezie "Tańca z Gwiazdami". Oczywiście nie było wspólnych zdjęć. Zając na wydarzeniu przyciągała wszystkie spojrzenia, bo w czekoladowej, obcisłej sukience prezentowała się jak milion dolarów.

Krawczyk komentuje spotkanie z mamą swoich synów

Na tym samym czerwonym dywanie tuż przed nagraniem urodzinowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pozowali Mikołaj Krawczyk z żoną. Zapytano go o spotkanie z byłą.

Błagam, przecież my jesteśmy zawodowcami. Uczestniczymy tutaj w fajnym wydarzeniu i nie mamy z tym żadnego problemu. Nie wiem, jak druga strona, to by trzeba zapytać drugą stronę, ale nie widzę w ogóle problemu. Chyba już trzeba odpuścić to bicie piany, dorabianie narracji pod pewne rzeczy, które tak naprawdę inaczej wyglądają. Trzeba już to odpuścić, naprawdę. Wydaje mi się, że każdy z nas ma swoje życia i w show-biznesie jest tyle ludzi, tyle par, które się rozstawały, które ze sobą żyły, przeżywały ze sobą piękne chwile, a później ich drogi się rozeszły. Na tym polega życie i to jest normalne, naturalne i myślę, że trzeba to po prostu opuści - mówił Plejadzie.

Aneta Zając zdradza sekret szczupłej sylwetki. Mówi o badaniach i o zmianie stylu życia!