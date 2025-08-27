Aneta Zając zaskoczyła fanów „Pierwszej miłości” nową stylizacją, która od razu przywołała skojarzenia z Shazzą.

Jej denimowy look z lat 90. – krótka spódniczka, kurtka z cekinami i kowbojki – wywołał lawinę komentarzy w sieci.

Widzowie są zachwyceni metamorfozą i czekają na emisję odcinka.

Aneta Zając jak Shazza w latach 90.

Na planie serialu „Pierwsza miłość” pojawiła się stylizacja, o której szybko zrobiło się głośno. Aneta Zając, od lat związana z produkcją, tym razem zaskoczyła fanów zupełnie nowym lookiem. Krótka jeansowa spódniczka, cekinowa ramoneska z denimu, kowbojki i charakterystyczna peruka sprawiły, że wielu widzom od razu przyszło do głowy jedno skojarzenie: Shazza, królowa disco polo lat 90.

Choć Zając nie wcieliła się dosłownie w słynną wokalistkę, to trudno nie zauważyć podobieństw. Klimat stylizacji i charakter postaci, w którą tym razem się przeistoczyła, przywołują wspomnienia z czasów, gdy hity Shazzy królowały na listach przebojów i na każdej wiejskiej dyskotece.

Aneta Zając w nowej odsłonie

Na zdjęciach z planu widać, że aktorka bawi się rolą, a jej przemiana to jedno z tych zagrań, które od razu wywołują uśmiech. Widzowie, przyzwyczajeni do spokojniejszych wcieleń gwiazdy, tym razem zobaczą ją w energetycznej, odważnej stylizacji – dokładnie takiej, jaka dominowała w latach 90. Denim, błysk i mocne dodatki to zestaw, który od razu przenosi w czasy kaset VHS, magnetofonów i złotej ery disco polo.

Aktorka przeszła metamorfozę nie tylko w serialu

Stylizacja z planu to jedno, ale warto przypomnieć, że Aneta Zając przeszła także imponującą metamorfozę w życiu prywatnym. W ostatnich miesiącach aktorka sporo schudła, zaczęła intensywniej dbać o formę i efekty są widoczne gołym okiem. Smukła sylwetka, promienny wygląd i pewność siebie sprawiają, że fani zasypują ją komplementami. „Wyglądasz bosko!”, „Odjęłaś sobie lat”, „Najpiękniejsza Marysia ever!” – takie komentarze pojawiają się pod jej zdjęciami.

Zając wprost przyznała, że zmiana była świadoma i związana z dbaniem o zdrowie i lepsze samopoczucie. To, jak świetnie wygląda, budzi zachwyt nie tylko fanów serialu, ale też mediów.

Arogancki komentarz Krawczyka wywołał burzę

Nie wszystkim jednak podoba się nowa odsłona aktorki. Jej były partner, Mikołaj Krawczyk, z którym Zając ma synów, pozwolił sobie swego czasu na arogancki komentarz dotyczący jej wyglądu. Zamiast gratulacji i wsparcia pojawiła się kąśliwa uwaga, która szybko obiegła media i… obróciła się przeciwko niemu.

Internauci nie zostawili na aktorze suchej nitki, stając murem za Anetą. „Zazdrość przez ciebie przemawia”, „To nieładne, krytykować matkę swoich dzieci”, „Aneta wygląda rewelacyjnie i to się liczy!” – pisali oburzeni fani. Sama aktorka nie wdawała się w publiczne przepychanki, ale jej spokojna postawa i pewność siebie tylko zyskały jej kolejnych zwolenników.

Nie przegap: Aneta Zając jak Shakira po Piqué? Zmysłowe bikini i jasny przekaz dla Mikołaja Krawczyka

Aneta Zając zdecydowanie na wznoszącej

Porównania do Shazzy, jakie pojawiły się po publikacji zdjęć z planu, można więc potraktować jako komplement. W końcu Shazza była ikoną swojej epoki, a dziś Aneta Zając jest jedną z najpopularniejszych aktorek serialowych w Polsce. To zestawienie pokazuje, że niezależnie od roli – na ekranie czy w życiu prywatnym – potrafi wzbudzać emocje i przyciągać uwagę.

Jej nowa stylizacja rozbawiła i zachwyciła widzów, a metamorfoza w prawdziwym życiu udowadnia, że Aneta Zając wciąż potrafi zaskoczyć. Fani są zgodni: to najlepszy czas w jej karierze.

Zobacz też: Aneta Zając odpowiada na chamskie przytyki Mikołaja Krawczyka. Wspomina o prawniku

Zobacz w galerii zdjęcia Anety Zając w stylizacji a'la Shazza

Aneta Zając zdradza sekret szczupłej sylwetki. Mówi o badaniach i o zmianie stylu życia! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.