Aneta Piotrowska po latach w "Tańcu z Gwiazdami". Nie zatańczyła z Mroczkiem, musiał się tłumaczyć

"Taniec z Gwiazdami" hucznie celebrował 20. urodziny. W studiu pojawiło się mnóstwo znanych twarzy, które przez te dwie dekady przewinęły się w show - w roli uczestnika uczącego się poruszania na parkiecie, trenera albo jurora. Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd większego i mniejszego kalibru. Część z nich postawiło na odważne stylizacje, które wyróżniły ich z tłumu.

Tak było z Kajrą, która o włos uniknęła wpadki albo z Anetą Zając, która wyglądała obłędnie, a jej czekoladowa kreacja wspaniale podkreśliła wysmukloną sylwetkę.

Działo się naprawdę wiele, bo występy uczestników 17. edycji były przeplatane wywiadami, nagraniami z archiwum, anegdotami, historiami wzruszającymi i żenującymi. Na parkiecie pojawili się dawni zwycięzcy, ale też tancerze, którzy już dawno pożegnali się z show.

Aneta Piotrowska wróciła! Ale Rafał Mroczek z nią nie zatańczył

Jedną z tancerek, które pokazały się w programie po latach, była Aneta Piotrowska. To ona w 2006 r. doprowadziła Rafała Mroczka wprost po zwycięstwo. 19 lat później wystąpiła na scenie, ale nie z dawnym partnerem. Co się stało?

Po 19 latach zawitałem na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", te minuty na parkiecie przy widowni pełnej zwycięzców i uczestników programu były niesamowite!!! Dziękuję. Wczorajszy odcinek bym wyjątkowy. Lubicie ten program? - pisał Mroczek na swoim profilu na Instagramie, pozując z wygraną Kryształową Kulą.

Na parkiecie show poradził sobie świetnie. Szkoda tylko, że nie zatańczył z Piotrowską, która przecież była obecna na sali! Występowi dawnego partnera (również prywatnie) przyglądała się z siedzeń dla publiczności.

Mroczek wystąpił nie z Piotrowską, a z Magdą Tarnowską.

Rafał Mroczek i Magdalena Tarnowska! Ależ to był występ! A dyrygował... Adam Sztaba! - napisano na koncie instagramowym "Tańca z Gwiazdami".

Piotrowska w sieci nie komentowała całego zamieszania, póki nie została wywołana. Gdy zapytano ją, czemu nie zatańczyła z Mroczkiem, rzuciła na Instagramie:

Myślę, że to jest pytanie do Rafała.

Mroczek się tłumaczy

Fanom show nie spodobała się decyzja Mroczka o wyborze tancerki innej niż Piotrowska. W końcu to była naprawdę wyjątkowa okazja - 20-lecie kultowego programu! Aktor postanowił odpowiedzieć niezadowolonym internautom:

Zatańczyłem z trenerką córki. Taka niespodzianka od taty.

Dobrze wybrnął?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przez "Taniec z Gwiazdami" nie mają czasu na randki! Wyjawili prawdę na temat swojej relacji