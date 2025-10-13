Maurycy Popiel szczerze o kulisach "Tańca z Gwiazdami". Szok, co wyszło na jaw!

Kolejny odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" był bardzo emocjonalny. Tym razem uczestnicy tańczyli w parach nie tylko z zawodowymi tancerzami, lecz także z najbliższymi im osobami. Była to wyjątkowa okazja, by połączyć pasję z rodziną i pokazać na parkiecie coś więcej niż tylko choreografię. Były prawdziwe emocje. Maurycy Popiel postanowił, że jego partnerką w tym odcinku zostanie mama, Lidia Bogaczówna - aktorka dobrze znana z krakowskich teatrów. Ich wspólny taniec poruszył serca widzów.

Maurycy Popiel o trudnych momentach w "Tańcu z Gwiazdami"

Maurycy Popiel, znany m.in. z ról w serialach i produkcjach filmowych, od początku programu zaskakuje zaangażowaniem i pokorą wobec tanecznego wyzwania. Choć nie miał doświadczenia, z odcinka na odcinek widać jego coraz większą swobodę i determinację. Tym razem jednak jego emocje sięgnęły zenitu, bo do rywalizacji dołączył ktoś, kto zna go najlepiej - mama.

Lidia Bogaczówna to postać doskonale znana w środowisku teatralnym. Od lat związana z krakowskimi scenami, ceniona za charyzmę i autentyczność. Aktor przyznał w rozmowie z "Pytaniem na śniadanie", że ukochana mama zna go na wylot.

Mama wiedziałaby, kiedy kłamię i nie przeżywam na scenie czy planie filmowym tego, co powinienem. Nikt mógłby tego nie zauważyć, ale ona się nie nabierze. Podczas takiego spotkania dodatkowo zależałoby mi, żeby zrobić coś, czego by się nie spodziewała, by ją zaskoczyć - powiedział w śniadaniówce.

Jednak za kulisami programu nie brakuje też trudnych chwil. Z edycji odpadły już dwie pary - Ewa Minge i Lanberry. Każde pożegnanie na planie to, jak mówi Popiel, "najtrudniejszy moment całego programu". W rozmowie z Party aktor przyznał, że ciężko przyzwyczaić się do rozstań.

Jest to po prostu przykre, bo trenujemy od dwóch miesięcy w pomieszczeniach obok, widzimy się praktycznie codziennie, życzymy sobie jak najlepiej, trzymamy za siebie kciuki i to jest gorzki moment dla nas wszystkich - wyjawił Popiel.

